Die RONDO-Redaktion besucht alternative Weihnachtsmärkte in Wien

Winterliche Cocktails über den Dächern Wiens, ein mittelalterlicher Markt: Hier sind fünf alternative Adventmärkte in der Bundeshauptstadt. Getty Images/iStockphoto

Haas & Haas

Der Innenhof von Haas & Haas hinter dem Stephansdom ist eine charmante Alternative zu diversen Glühweingroßtankstellen. Es gibt unter anderem Spießchen zum Selbstgrillen über offenem Feuer.

Stephansplatz 4, 1010 Wien, Mo–Do: 16–20, Fr–So: 14–20 Uhr; winterinthecity.at

Ritz-Carlton

Ein "städtisches Après-Ski-Erlebnis" verspricht das Luxushotel Ritz-Carlton auf seiner Dachterrasse. Aber statt Schlagermusik und Saufgelage gibt’s winterliche Cocktails, Glühwein und Skigondeln, die für Private Dinners gebucht werden können.

Schubertring 5–7, 1010 Wien, 16–20 Uhr; ritzcarlton.com

HGM im Arsenal

Gaukler, Ritter und Händler laufen einem beim Mittelaltermarkt auf dem Gelände des Heeresgeschichtlichen Museums entgegen. Heuer müssen Erwachsene erstmals € 7,– Eintritt zahlen – außer sie sind verkleidet.

HGM, Arsenal, Ghegastr. 1, 1030 Wien, 30. 11. bis 3. 12., 9–22 Uhr; hgm.at

Palais Freiluft

Bis zum 23. 12. wird im Garten des Palais Auersperg ein winterliches Wunderland inszeniert. Wer keinen Punsch mag, kann sich hier an warmen Cocktails und Winzerchampagner erfreuen. Fein ist auch das regionale Speisenangebot.

Trautsongasse 1b, 1080 Wien, 16–22 Uhr; freiluft.co.at

Klimtvilla

Die Klimtvilla in Hietzing lädt in der Vorweihnachtszeit zum stimmungsvollen Adventzauber. Erwachsene zahlen € 8,– Eintritt. Dafür gibt’s eine Führung, Livemusik, Punsch und einen Kunstmarkt.

Feldmühlgasse 11, 1130 Wien, am 3., 10. u. 17. 12., 13–20 Uhr; klimtvilla.at

(RONDO, 29.11.2023)