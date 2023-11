Seit dem 14. Jahrhundert macht die Familie Antinori Wein in der Toskana. Dafür bedurfte es eine kleine Revolution in der Branche

"Instagrammable": die korkenzieherartige Treppe ist zum Wahrzeichen des Weinguts Antinori nel Chianti Classico geworden. Foto: Antinori

Wer das ultimative Toskana-Klischee sucht, wird in San Casciano in Val di Pesa fündig. Im fast kitschigen Anwesen Tenuta Tignello mit den alten Zypressen, den perfekt gepflegten Hecken und einem plätschernden Springbrunnen steht eine Villa aus dem 14. Jahrhundert. Das beige Gebäude mit den braunen Fensterläden und dem dunklen Tonschindeldach wirkt rustikal und elegant zugleich. Drinnen knistert das Feuer im Kamin, der Plafond ist mit Stuck verziert, an den Wänden hängen Gemälde von Egisto Ferroni, die romantisierte Szenen des bäuerlichen Lebens in der Toskana zeigen. Tenuta Tignello wurde von der Familie Antinori gegründet, die hier im Herzen des Chianti-Anbaugebiets seit 1385 Wein macht. Mittlerweile residiert man im Palazzo Antinori im Zentrum von Florenz. Die rund 40 Kilometer entfernte Villa wird heute für Weinproduktion und für repräsentative Zwecke genutzt.

Marchese Piero Antinori (r.) mit seinem langjährigen Geschäftspartner Peter Morandell (l.) im Anwesen Tenuta Tignanello. Foto: Antinori

Hier treffen wir Marchese Piero Antinori, der lange Zeit die Geschicke des Familienunternehmens gelenkt hat. Nun trägt er den Titel "Ehrenpräsident". Die tatsächliche Leitung seines Imperiums hat er auf seine drei Töchter aufgeteilt, wobei die älteste, Albiera, als Präsidentin fungiert. Die Rolle des CEO und Chef-Önologen hat Renzo Cortarello inne. Das Weinunternehmen ist mit über 3000 Hektar Anbaugrund der flächenmäßig größte Player Italiens. Das jährliche Produktionsvolumen beträgt über 20 Millionen Flaschen. Damit wurden 2022 fast 2,5 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet. Das Sortiment reicht von günstig bis exklusiv. Im Supermarkt sind manche Flaschen um rund sieben Euro zu haben. Einer der teuersten Weine im Portofolio von Antinori ist der Cuvée Solaia. Bis zu 350 Euro pro Flasche muss man dafür berappen. Die Trauben werden auf dem Hügel vis-à-vis der Villa angebaut.

Supertoskaner

Dort wachsen die Reben für einen weiteren besonderen Wein im Portfolio von Antinori: den Tignanello. Dieser trug in den 1970er-Jahren wesentlich zum Erfolg der italienischen Weine und des Unternehmens Antinori bei. Er ist einer der bekanntesten Vertreter der Kategorie "Supertuscans". Dabei handelt es sich um einen vom angloamerikanischen Weinjournalismus geprägten Begriff für toskanische Weine, die bewusst an die damals international beliebte schwere, in Barrique ausgebaute Stilistik angelehnt sind. Maßgeblich beteiligt an dieser kleinen Revolution in der Weinwelt war Piero Antinori. Die erstklassigen Weine Frankreichs als Vorbild im Kopf, stellte er in der familieneigenen Produktion einiges um. Er ließ französische Rebsorten anbauen, die gut zu den lokalen passen, führte Temperaturkontrollen in den Weinkellern ein und füllte in Stahltanks sowie Barriquefässern ab.

So entstand 1971 der Tignanello. Er besteht zu 75 Prozent aus der lokalen Rebsorte Sangiovese. Der Rest teilt sich auf Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc auf. Das entsprach nicht den DOC-Vorgaben, um die Herkunfts- und Qualitätsbezeichnung Chianti Classico tragen zu dürfen. Dafür hätte er den Regeln zufolge unter anderem mindestens 30 Prozent weiße Trauben enthalten müssen, erklärt Antinori. "Aber damit kann man keinen erstklassigen Rotwein machen", sagt der Marchese.

Von außen fügt sich das Gebäude fast unmerklich in die toskanische Landschaft ein. Foto: Antinori

Also musste man in Kauf nehmen, dass sein innovativer Cuvée unschmeichelhaft als Tischwein klassifiziert wurde. Trotzdem erfuhr der Tignanello sofort Zuspruch und internationale Aufmerksamkeit. Nicht zuletzt aufgrund des Erfolgs der neuen Stilistik wurden die Regeln für die Herkunfts- und Qualitätsbezeichnung Chianti Classico geändert, und der Tignanello hat sich seinen Platz in der Geschichte des italienischen Weins gesichert. Aber sind die monumentalen "Supertuscans" heute noch relevant, oder haben sich die Geschmäcker und Vorlieben verändert? Generell würde man weniger Alkohol trinken, sagt Marchese Antinori. Vor 60 Jahren seien pro Jahr und Person 115 Liter Wein in den mediterranen Ländern getrunken worden, habe er gelesen. Auch geschmacklich möge man es heute leichter, eleganter und nicht mehr so monumental. "Was aber für mich persönlich einen guten Wein ausmacht, ist, wenn ich noch ein zweites Glas davon trinken möchte", sagt Antinori. Ein zweites oder drittes Glas trinkt seine Kundschaft wohl auch vom Tignanello gerne. 350.000 Flaschen werden jährlich abgefüllt. Der "Supertoskaner" reift in Barriquefässern in einem Keller unter der Villa – genauso wie die Weine Solaia und Chianti Classico Riserva.

In der Weinkathedrale

Zehn Kilometer nördlich der Tenuta Tignanello befindet sich ein weiteres Weingut der Familie Antinori, die im 18. Jahrhundert geadelt wurde. Antinori nel Chianti Classico heißt das 2012 eröffnete Hauptquartier des Unternehmens. Von der Autobahn aus ist es fast nicht sichtbar, es fügt sich harmonisch in die toskanische Hügellandschaft ein. Erst am Ziel angekommen, erschließt sich der epochale Charakter der Architektur von Marc Casamonti. Von der unterirdischen Gebäudezufahrt schraubt sich, wie ein Korkenzieher, eine Wendeltreppe nach oben. Sie ist zum "instagrammable" Symbol für das Weingut geworden. Dort gibt es aber freilich mehr zu sehen. Im Eingangsbereich, der mit viel Glasflächen und rostbraunem Stahl gestaltet wurde, ist unter anderem der 26 Generationen starke Stammbaum der Familie Antinori ausgestellt, ebenso eine historische Weinpresse, deren Design angeblich von Leonardo Da Vici stammt, und Kunstinstallationen aus dem "Antinori Art Project". Im Fokus steht aber natürlich die Weinproduktion.

Erst im Inneren erschließt sich der epochale Charakter des Gebäudes von Architekt Marc Casamonti. Foto: Antinori

Weiter geht es durch eine schwere Türe in die Tiefen des Hügels, auf dem das Weingut gebaut wurde. Plötzlich steht man in einem riesigen unterirdischen Raum mit hohem Ziegelgewölbe, das an eine Kathedrale erinnert. Aus den Wänden ragen gläserne Balkone, auf denen Gruppen Verkostungen im exklusiven Setting genießen. Unten wird indes gearbeitet. Hier lagern unzählige Barriquefässer, in denen Wein reift. Die Bedingungen sind optimal: 13 bis 14 Grad bei 70 bis 80 Prozent Luftfeuchtigkeit. Aufgrund der Lage in dem Hügel, 13 Meter unter der Erde, braucht es nur während der heißesten Wochen im Sommer zusätzlich eine Klimaanlage, um diese Konditionen aufrechtzuerhalten. Bei der Weinherstellung nutzt man die Schwerkraft. Oben wird der Wein gepresst. Er gelangt dann ein Stockwerk tiefer in die Stahltanks, danach geht’s in die Barriquefässer. Nur für die Flaschenabfüllung muss er wieder hinaufgepumpt werden.

Gegenüber der Villa aus dem 14. Jahrhundert werden die Trauben für die Weine Solaia und Tignanello angebaut. Foto: Antinori

Oben auf der begrünten Dachterrasse des Weinguts, gleich neben dem Restaurant, das dem Urahn der Antinoris, Rinuccio, gewidmet ist, wachsen Weinreben. Ursprünglich war hier ein herkömmlicher Garten geplant, Marchese Piero Antinori hatte dann die Idee, stattdessen Wein zu pflanzen. Normalerweise braucht die Pflanze tiefe Böden. Der Standort auf dem Dach bietet das aber nicht. Umso überraschter waren die Fachleute über die gute Qualität der Trauben. Prompt beschloss man, sie zu pressen, und so entstand 2020 der Vigna sul Tetto, ein besonderes Souvenir vom Weingut quasi.

Mammutprojekt

2022 wurde Antinori nel Chianti Classico von der internationalen Fachjury der World’s Best Vineyards zum weltweit besten Weingut gewählt. "Ich freue mich über solche Auszeichnungen. Vor allem weil wir es nicht darauf anlegen. Wir tun, was uns gefällt. Wenn es auch anderen gefällt: umso besser", kommentiert Piero Antinori die Ehrung. Einer seiner Mitarbeiter nennt diese scherzhaft: Segen und Fluch zugleich. Denn die gestiegene Aufmerksamkeit bedeute einen immensen Besucherandrang, den man managen müsse. 50.000 Gäste gewährt man jährlich Einlass. Dreimal so viele würden sich für eine Führung interessieren. Man wolle den Besucherinnen und Besuchern aber gebührend Zeit widmen. Zwei Stunden dauert eine Tour durch den spektakulären Bau von Marc Casamonti. Bei allen Herausforderungen dürfte das Unternehmen die gute Auslastung und das hohe Interesse an dem Weingut aber freuen. Denn schließlich führen höhere Gästezahlen auch zu höheren Umsätzen. Und diese kann man gut gebrauchen: Es heißt, das architektonische Mammutprojekt habe zwischen 130 und 140 Millionen Euro gekostet.

Hier wachsen die Trauben für die Weine Solaia und Tignanello. Foto: Antinori

Antinori nel Chianto Classico und Tenuta Tignanello sind nur zwei von rund 20 Weingütern des Unternehmens. Das Antinori-Imperium reicht bis nach Amerika, ins Nappa Valley und nach Chile, um genau zu sein. Der Großteil der Weingüter befindet sich aber in Italien, vorrangig in der Toskana. Um keine Zeit zu verlieren, kann es durchaus sein, dass der Marchese mit dem Helikopter von einem zum nächsten Anbaugebiet reist. Früher sei er sogar selbst geflogen, erzählt ein Mitarbeiter. Heute geht es der 85-Jährige ruhiger an. Zurück in der Tenuta Tignanello hat es sich Piero Antinori auf der Couch gemütlich gemacht. Während draußen ein Schauer niedergeht, plaudert er mit seinem Geschäftspartner Peter Morandell. Seit 60 Jahren ist der Tiroler mit dem Vertrieb der Weine aus dem Haus Antinori in Österreich betraut. Über die Jahre hinweg hat sich die Geschäftsbeziehung zwischen den beiden um eine freundschaftliche Komponente erweitert. Trotzdem hatten sie sich stets vornehm gesiezt – bis jetzt. Nach 60 Jahren könnte man sich duzen, beschließen die beiden und stoßen an – natürlich mit einem Antinori-Wein. Salute! (RONDO, Michael Steingruber, 24.11.2023)

Die Reise wurde unterstützt von Antinori.