Ich möchte ein Land verstehen können, begreifen, im wahrsten Sinne des Wortes. Nie sind es die Hits und Highlights, Must-sees oder Must-haves, nach denen ich Ausschau halte. Mich interessiert Regionales. Ich möchte essen, was man isst, lachen, worüber man lacht, und staunen, worüber man staunt. So erfahre ich Leben und entdecke Augenblicke, die kaum der Erwähnung wert sind und die ich dennoch hüte wie einen Schatz. Das Leben besteht nun einmal aus scheinbar unbedeutenden Flügelschlägen, die, aneinandergefügt, das große Ganze ergeben. Der Sinn dessen ist nicht objektiv definierbar, nur subjektiv zu erfassen. Was für ein prächtiges Mosaik bunter Polaroids! Und was für eine Kostbarkeit inmitten einer Welt, die vom Beschleunigen lebt.

Bis zum Horizont: "Es ist spannend, einer Welt zu begegnen, mit nichts anderem im Gepäck als sich selbst." Michael Schottenberg

Vielleicht bin ich ja auch nur deshalb ein Leben lang unterwegs, um jenen blonden, schüchternen Buben wiederzufinden, den ich so lange schon verloren glaubte. Die Wege, die jungen Menschen endlos erscheinen, werden im Laufe des Lebens kürzer. Die Geheimnisse der Welt aber sollten für mich lange im Dunkeln bleiben, so lange, bis ich, gar nicht mehr jung, zum Reisenden wurde. Heute finde ich es schön, wenn die Welt auf dem Kopf steht und ich das Chaos des wohlgeordneten Seins hinter mir lasse.

Momentaufnahmen

Unter Reisen verstehe ich das Entdecken versunkener Landschaften und vergessener Bräuche und die Suche nach Menschen und ihren Geschichten. Das übermütige Lachen burmesischer Frauen, die Zufälligkeit der vom Wind geformten Sanddünen in der Wüste Thar entlang der pakistanisch-indischen Grenze, das Glucksen im oberösterreichischen Ibmer Moor, das aufgeregte Schnattern der Garküchenbetreiberinnen am Nachtmarkt von Hanoi, das Grollen eines Unwetters über der Nordsee – Momentaufnahmen, die nur der begreift, der zu sehen und zu hören vermag.

Blick auf die Welt: "Heute finde ich es schön, wenn die Welt auf dem Kopf steht und ich das Chaos des wohlgeordneten Seins hinter mir lasse." Michael Schottenberg

Erst das langsame Reisen hat mich zum Reisenden gemacht. Erfahrung bringt Genauigkeit, Genauigkeit Erkenntnis, Erkenntnis Wissen und Wissen Erfahrung. Seither betrachte ich die Welt anders. Wie oft überlasse ich mich dem Zufall. Kein Tag gleicht dem anderen, und die Spontanität steigert die Freude am risikoreichen Spiel. Es ist spannend, einer Welt zu begegnen, mit nichts anderem im Gepäck als sich selbst. Als blickte ich in einen Zauberbrunnen, auf dessen Grund sich das unscheinbarste Erlebnis als ein Schatz erweist, dessen Funkeln sich vervielfacht. So wird die Welt zur Geliebten, die nur der als eine solche erkennt, der zu reisen versteht.

Ein jeder verfolgt sein Leben als einer unter vielen und ergänzt das Tun anderer zu einem unentwirrbaren, sinnmachenden Ganzen, das andernorts und in transformiertem Zusammenhang als Kunstwerk durchgehen mag. Das Theatervolk, dem ich lange Zeit angehörte, würde von einem "Gesamtkunstwerk" sprechen. Nun, da ich erwachsen geworden bin, entdecke ich die Welt. Schritt für Schritt. Langsam wurde es ja auch Zeit. (Michael Schottenberg, 7.1.2024)