Cam Honan gehört zu den bekanntesten Wanderexperten weltweit und schreibt den Blog "The Hiking Life". Der Australier zog nach seinem Studium 1993 nach Mexiko, nahm Gelegenheitsjobs an und begann die Welt zu Fuß zu erkunden. In den vergangenen 25 Jahren hat er mehr als 90.000 Kilometer zurückgelegt, von Neuseeland bis zur Sächsischen Schweiz. Zu den beeindruckendsten Zielen zählt Honan die USA.

Fünf Jahre hat der australische Weitwanderer Cam Honan in den USA verbracht und das Land kreuz und quer zu Fuß durchmessen. Wanderlust, Gestalten 2017

Der Blogger findet beispielsweise, jede Wanderung durch die von Wind und Wasser geformten Schluchten des Grand Canyon lohne sich. Sechs Millionen Touristen besuchen jährlich den Park, nur ein Prozent davon wagt sich zu Fuß in seine Tiefen, so Honan, und nur ein Bruchteil davon wandert den Rim to Rim Trail, der den Nord- und den Südrand des Canyons miteinander verbindet – eine 34 Kilometer lange Strecke, bei der jedoch auf Klapperschlangen geachtet werden muss.

Andere Gefahren lauern im Denali National Park in Alaska: Grizzlybären. Bei seinem Besuch im Sommer 1998 schlummerte Honan einmal auf einer Wiese ein – nur um von heftigen Vibrationen des Bodens geweckt zu werden. Ein erschreckter Bär lief mit Höchstgeschwindigkeit vor einem tieffliegenden Flugzeug davon.

STANDARD: Mister Honan, Sie wandern seit mehr als zehn Jahren durch die ganze Welt. Sie haben auch ein Buch über die besten Routen in den USA veröffentlicht. Was fasziniert Sie an dem Land?

Honan: Seine große geografische Vielfalt. Von den Wüsten im Südwesten der Staaten zu den Hochgebirgsregionen der Rocky Mountains, von den tropischen Inseln Hawaiis zur arktischen Tundra in Alaska: Die schiere Bandbreite der Wandererfahrungen in den USA ist unschlagbar.

"Wanderlust" präsentiert historische Wege, die auch heute noch bewandert werden. Es sind die schönsten Kurz- und Fernwanderpfade der Erde durch Wälder, Berge und Schluchten, durch Eis- und Sandwüsten und an Steilküsten entlang. Wanderlust, Gestalten 2017

STANDARD: In Ihrem Buch empfehlen Sie weltberühmte Nationalparks wie Yellowstone oder Joshua Tree. Sind das die Trails, die man unbedingt machen sollte, wenn man die vielseitige Landschaft der USA am besten kennenlernen will?

Honan: Das ist genauso, als würden Sie mich nach dem besten Beatles-Lied fragen – die Frage ist praktisch unmöglich zu beantworten. Ein Kandidat für solch eine Tour wäre sicherlich der Pacific Crest Trail, der an der kanadischen Grenze im Norden beginnt und 4000 Kilometer weiter südlich an der mexikanischen endet. Entlang der Strecke wandern Sie an Wasserfällen vorbei, durch endlose Nadelwälder, bizarre Felsenformationen und die Mojave-Wüste. Jede Wanderung durch die unwirkliche Landschaft des Grand Canyon ist unvergesslich. Wenn Sie lieber buntes Herbstlaub und ländliche Idylle suchen, gehört eine Tour durch Neuengland im Oktober dazu.

Wegbereiter weiten Gehens: Cam Conan. Wanderlust, Gestalten 2017

STANDARD: Sie stammen aus Australien. Wann sind Sie das erste Mal in die USA aufgebrochen?

Honan: Ich habe den Sommer 1998 in Alaska verbracht, das war eine der besten Reisen, die ich je unternommen habe. Alles erschien mir groß: die Berge, die Gletscher, die Tiere, die Geschichten der Menschen, sogar die Bärte der Männer! Die erste mehrtägige Wanderung in jenem Sommer hat mich auf den Chilkoot Trail geführt, eine legendäre Route im Südosten des Bundesstaats, die den Spuren des Goldrauschs am Klondike River folgt. Von 2011 an habe ich fünf Jahre zum großen Teil in den Staaten verbracht, danach wurde es deutlich weniger.

STANDARD: Das ist kein Wanderweg für Anfänger. An welche Routen sollten sich Novizen halten?

Honan: Im Idealfall sollten sie zuerst kurze Wanderungen unternehmen, bevor sie mehrtägige Routen ausprobieren. Sie dienen dazu, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten aufzubauen. Solch ein kürzerer Weg könnte der Ocean Path im Acadia National Park von Maine sein, wo man sieben Kilometer entlang des Atlantiks geht, unter anderem über rosafarbenen Granit. Oder der Gorge Trail, der sich im Watkins Glen State Park im Bundesstaat New York befindet – eine fünf Kilometer lange Strecke durch eine malerische Schlucht.

STANDARD: Nicht alle Routen gelten als ungefährlich. Auf einem Wanderweg in Florida sind Sie 18 Alligatoren begegnet. Sie haben inmitten der Reptilien Ihr Zelt aufgeschlagen.

Honan: Na ja, die Tiere haben nicht mein Zeltlager umzingelt, wie Sie das jetzt darstellen. Sie leben eben im St. Marks National Wildlife Refuge, durch den ich gewandert bin. Im Grunde war ich der Eindringling. Wie bei fast jeder Begegnung mit wilden Tieren hatten die Krokodile mehr Angst vor Menschen als umgekehrt. Wenn Sie sich an bestimmte Regeln halten, werden Sie eher von einem Blitz erschlagen als von einem Tier angegriffen.

Ab Ende 2024 soll die Britische Insel auf dem England Coast Path komplett umrundet werden können. Das sind 4370 Kilometer in 67 Etappen. Andy Wasley 2018

STANDARD: Welche Regeln wären das?

Honan: Wenn Sie im Territorium der Alligatoren schlafen, dürfen Sie niemals Essensreste um das Lager herum aufbewahren. Vermeiden Sie es, die Wasserflaschen im Morgengrauen oder der Dämmerung am Fluss aufzufüllen – in dieser Zeit sind die Tiere am aktivsten. Das Profil eines Wanderers, der sich am Ufer zum Fluss hinabbeugt, wirkt aus Alligatorenperspektive unter Wasser wie Wild und damit wie Beute.

STANDARD: Auf dem Pacific Crest Trail haben Sie einen Wanderer getroffen, der 4281 Kilometer in 26 verschiedenen Hochzeitskleidern absolvierte. Kann Ihr Outfit da mithalten?

Honan: Im Vergleich dazu klingt meines langweilig. Ich pflege eine einfache Herangehensweise an Kleidung. Bei mir bestimmen praktische Aspekte, was ich trage, und wie wohl ich mich darin fühle – sowohl auf dem Wanderweg als auch im normalen Leben. (Ulf Lippitz, 28.12.2023)