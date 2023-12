Kofferfinder

Apple Airtag Hersteller

Das aufgegebene Gepäck zu verlieren ist für viele der Super-GAU. Ein Apple Airtag (39 Euro) im Koffer kann helfen, dieses wiederzufinden. Bis vor kurzem waren Ortungsgeräte dieser Art im Fluggepäck aber als Gefahrengut verboten. Die internationale Zivilluftfahrtorganisation hat die Helferlein nun erlaubt. Über die Such-App "Wo ist?" auf dem iPhone kann man den Aufenthaltsort seines Koffers tracken.

Solartankstelle fürs Handy

Powerbank von Addtop Hersteller

Wenn das Handy nach Strom dürstet und keine Steckdose in Sicht ist, schafft eine Powerbank Abhilfe. Umso besser, wenn diese mit Sonnenlicht geladen werden kann. Die Powerbank von Addtop (rund 70 Euro) verfügt über vier Solarpaneele, ist laut Hersteller wasserfest und kann drei Geräte gleichzeitig laden. Die Paneele lassen sich kompakt zusammen- und wieder aufklappen. Auch ein LED-Licht ist eingebaut.

Ordnungshüter im Koffer

Packtaschen von Nordkamm Hersteller

Egal wie groß der Koffer oder die Reisetasche ist, mehr Platz schadet nie. Die Packtaschen von Nordkamm (40 Euro) sind nicht nur praktisch, sondern auch wasserdicht, ultraleicht und verfügen über eine Kompressionsfunktion. Sogenannte Packing Cubes sind ideal, um organisiert zu bleiben, Schmutzwäsche und saubere Kleidung voneinander zu trennen und den Inhalt mit einer Extraschicht zu schützen.

Musik ohne Lärm

Kopfhörer von Bose Hersteller

Kopfhörer mit Noise-Cancelling-Technik reduzieren ungewollte Geräusche von außen. So kann man an lauten Orten in Ruhe Musik genießen. Die Quietcomfort-Ultra-Kopfhörer von Bose (500 Euro) bieten verschiedene Modi, sind komfortabel und haben eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden. Praktisch: Die Ohrpolster sind separat erhältlich und können nach Abnutzung ersetzt werden.

Sauberzauber-Wasserflasche

Wasserflasche von Larq Hersteller

Die Purevis-Wasserflasche von Larq (109 Euro) hält Wasser nicht nur 24 Stunden kalt und zwölf Stunden heiß, sondern reinigt die eingefüllte Flüssigkeit auf Knopfdruck. Mithilfe von UV-Licht werden unangenehme Gerüche und schädliche Bakterien aus Inhalt und Flasche beseitigt. So erhält man innerhalb von nur 60 Sekunden einen halben Liter klares, sauberes Wasser, das man ohne Sorgen trinken kann.

Bunte Recyclingrolle

Bag von The North Face The North Face

Egal ob im Großstadtdschungel oder in der Wildnis, die Base Camp Duffelbag von The North Face ist ein verlässlicher Reisebegleiter. Sie vereint auffällige Farben mit Tragekomfort und kann auch als Rucksack genutzt werden. Die Tasche aus recycelten Campmaterialien ist wasserabweisend, komprimierbar und wird in der kleinsten Größe (50 Liter, 135 Euro) bei den meisten Airlines als Handgepäck akzeptiert. (Anna Haubiz, 13.12.2023)