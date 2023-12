Frisch aus der Vuvuzela: Was gibt's Neues in den drei Nachbarländern im südlichen Afrika?

Namibia

Frisch aus der Vuvuzela Gmundner Lodge

Seit zwei Jahrzehnten lässt Markus Friesacher dieses Land nicht mehr los. 2021 macht der Eigentümer von Gmundner Keramik in Namibia ein zweites Zuhause auf und heißt zahlende Gäste willkommen. Die eine Stunde südöstlich von Windhoek gelegene Gmundner Lodge will aber mehr sein als eine luxuriöse Bleibe für Durchreisende. Man ist aufs Bleiben eingerichtet, mit eigener Farm und Selbstversorgung durch Solarenergie.

Sambia

Amazing air view of the Victoria Falls, Zambia and Zimbabwe. UNESCO World Heritage Getty Images

Die Victoriafälle, ein tosendes Spektakel des Sambesi an der Grenze von Simbabwe zu Sambia, steuern viele Reisende in dieser Region an. Kann man auch auf der Offroad-Camping-Safari tun, die vom Afrika-Spezialisten AT-Reisen angeboten wird, ist aber kein Muss. Der kleine Konvoi ist für vergleichsweise kleines Geld 19 Tage durch das ganze Land unterwegs – vor allem in Nationalparks, die über Camps in freier Wildbahn verfügen.

Botswana

Frisch aus der Vuvuzela Natural Selection

Natural Selection nennt sich eine Kollektion von eigentümergeführten Safaricamps in Botswana, Namibia und Südafrika, deren Ziel es ist, Gästen ein Naturerlebnis an wilden und unberührten Orten zu ermöglichen. In Namibia schläft man etwa in alten Schiffswracks an der Skelettküste, in Botswana handelt es sich darum: Nur ein Moskitonetz überm Bett trennt einen vom Sternenhimmel und Wildtieren am Wasserloch nebenan.

Lesen

Frisch aus der Vuvuzela

Ungeplante 75 Tage und Nächte inmitten der faszinierenden Wildnis des Okavango-Deltas in Botswana bescherten Bettina und Karsten Rumpf Erfahrungen, die sie in diesem sehr persönlichen Naturbuch teilen. Das kanadische Ehepaar besuchte im Frühjahr 2020 das Delta – als die Welt unvermittelt im ersten globalen Lockdown stillstand. In Never Lock Down Okavango hielten sie den Zauber des Moments in Text und Bild fest.

Beachten

Creative Highlights World Kameldornakazie, Kameldornbaum, Kameldorn (Acacia erioloba), toter Kameldorn im Deadvlei, Nami IMAGO/McPHOTO/I. Schulz

Die Einreise nach Botswana, Namibia und Sambia ist wieder auflagenfrei möglich, ein Visum wird nicht benötigt – außer in Sambia bei einem Aufenthalt über 30 Tage. Dort kann auch noch fallweise ein Covid-PCR-Test verlangt werden, für den man die Kosten selbst trägt. Vor allem im tropischen Norden von Botswana und Namibia besteht ein Malaria-Risiko und vielerorts in Sambia. Am besten vorab beim Tropeninstitut informieren.

Hinkommen

Twilight view on snowy ground from airplane in winter Getty Images/iStockphoto

Bei den Flugverbindungen hat Ethiopian Airlines die Frequenz von Wien aus zuletzt wieder deutlich erhöht, über Addis Abeba geht es in viele Städte des südlichen Afrika. Zusätzlich zu den internationalen Flughäfen der drei Hauptstädte sollte je nach Reiseziel auch der Airport Victoria Falls in Simbabwe in diesem Vierländereck in Betracht gezogen werden. Auch dieser wird von Ethiopian auf der kürzestmöglichen Route von Europa angeflogen. (Sascha Aumüller, 5.12.2023)