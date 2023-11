Es sind turbulente Zeiten für das österreichische Gesundheitssystem und alle Beteiligten. Allein in den vergangenen Tagen überschlugen sich die Nachrichten über die Querelen zwischen der Ärztekammer, den politischen Vertreterinnen und Vertretern des Landes und der Sozialversicherung. So setzt die Ärztekammer momentan alles daran, um den von Bund, Ländern und Sozialversicherung ausgehandelten Entwurf zur Gesundheitsreform noch verändern zu können.

Dabei wird weder an Geld noch an Drohungen gespart. Um die mögliche Entmachtung durch die Gesundheitsreform abzuwehren, greift die Ärztekammer tief ins Geldbörserl und bringt eine zehn Millionen teure Kampagne auf Schiene. Auch der Vertrag mit der Sozialversicherung wird drohend infrage gestellt.

Was sagen Sie zu den momentanen Querelen rund um die Gesundheitsreform? imago images / Westend61

Das geht vor allem an der Berufsgruppe, die davon am meisten betroffen ist – nämlich den Ärztinnen und Ärzten –, nicht spurlos vorüber. Genau genommen herrscht bei vielen bereits seit mehreren Jahren Unmut über Zustände im Gesundheitssystem. Besonders die Arbeitsbedingungen wurden immer wieder öffentlich kritisiert. Aktuell wird über Proteste noch vor Weihnachten diskutiert, um auf die prekären Bedingungen, vor allem in Spitälern, aufmerksam zu machen. Auch im STANDARD-Forum teilen Ärztinnen und Ärzte ihre Ansichten zu aktuellen Geschehnissen und den Umständen ihrer Arbeit.

Stimmen aus dem Forum

"L.Bronstein" äußert Unmut über die Ärztekammer, die nicht im Interesse der Medizinerinnen und Mediziner handelt:

" Leser1010" sieht das ähnlich:

"AlexPT" hinterfragt das Vorgehen der Ärztekammer:

"Methusalixnix" spricht die Zustände in der Versorgung und das krankende System an:

"Pu Gong Ying" berichtet aus dem Alltag als Kassenärztin und von den Arbeitsbedingungen:

Ihre Meinung als Ärztin oder Arzt?

Wie stehen Sie den aktuellen Ereignissen rund um Ihre Berufs- und Interessengruppe gegenüber? Fühlen Sie sich von der Ärztekammer gut vertreten oder eher nicht? Wie blicken Sie auf die geplante Gesundheitsreform? Welche Änderungen bräuchte es aus Ihrer Sicht, das Gesundheitssystem betreffend? Tausche Sie sich im Forum aus! (mawa, 21.11.2023)