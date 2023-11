Franz Kafka (rechts) und sein Vater Hermann Kafka in der Vorstellung von Nicolas Mahler. Nicolas Mahler/Suhrkamp

Wien – Alles beginnt natürlich mit einer Familienaufstellung: der grobe Vater, die verständnisvolle Mutter, die mit so wenig schmeichelhaften Attributen wie "schwerfälliges, müdes (...), genäschiges, geiziges Kind" bedachten Schwestern. Und dann geht’s dahin: Mathe in der Schule schafft er nur "mittelst Weinen bei den Prüfungen", danach taumelt er in die Sinnkrise und weiter in die Juristerei für Versicherungsgesellschaften. Glück geht anders. Daheim wird an einem kleinen Tischchen geschrieben, aus dem Schlafzimmer der Eltern auf der einen und dem Salon auf der anderen Seite angrenzend lärmt es in lila Pinselhieben auf den sich die Ohren zuhaltenden Autor ein. "Hauptquartier des Lärms" nannte er diesen Platz selbst. Nicht jede Bildlösung hat so viel Kraft, oft staksen Strichmännchen nur lose herum.

Reiseführer und Felice

Vor zwei Jahren hat Nicolas Mahler zum 90er von Thomas Bernhard dessen Leben nachgezeichnet. Dafür hat Mahler die biografischen Eckpunkte und Gustostückerln mit weidlich Zitaten aus dem Werk des Autors unterfüttert und dazu ein paar Zeichnungen springen lassen. In der Weltliteratur inzwischen bewandert, macht er es zum 2024 anstehenden 100. Todestag Franz Kafkas ebenso. Komplett Kafka heißen die 120 Seiten (€ 18,90, Suhrkamp) sinnfällig.

Wer es noch nicht wusste, erfährt, wie Kafka einmal Billig-Reiseführer erfinden wollte, wie viel mehr er auf schlechte Rezensionen gab als auf lobende oder wie neurotisch er wurde, wenn kein Brief von seiner Felice Bauer kam. Wie ein Trüffelschwein hat Mahler diese Zitate von und über Kafka zusammengetragen. Da blieben sogar genug für noch ein Buch: Kafka für Boshafte (€ 12,90, Insel) ist – gespeist aus Tagebüchern, Briefen, Werken – aber fast mehr Moralschrift für Gekränkte, Enttäuschte, Unsichere und Grüblerische. (wurm, 29.11.2023)