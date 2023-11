Ist mehr Unabhängigkeit im ORF möglich? Um die Frage ging es am Montag im Presseclub Concordia. Heribert Corn

Im Oktober legte der Verfassungsgerichtshof die Rutsche, jetzt ist die Regierung am Zug: Teile des ORF-Gesetzes sind laut Höchstgericht verfassungswidrig. Die bestellten Mitglieder in Stiftungs- und Publikumsrat unterliegen laut Erkenntnis übermäßigem parteipolitischem Einfluss. Bis Ende März 2025 muss das Gesetz repariert sein, andernfalls droht die Fortsetzung des Status quo. Neue Gremienmitglieder können dann nicht mehr bestellt werden.

"Wie ist mehr Unabhängigkeit im ORF möglich?" Zu dieser Frage lud der Presseclub Concordia am Montag ein. "Der Stiftungsrat ist zu groß und der Publikumsrat zu klein und zu wenig mächtig", sagt Rundfunkrechtsexperte Hans Peter Lehofer. Das Zahlenverhältnis müsse korrigiert werden. Lehofer rät auch dazu, die im Publikumsrat repräsentierten gesellschaftlichen Gruppen neu zu überdenken: "Wie bringt man Menschen rein, die nur noch Tiktok-Videos schauen?"

Klientel- und Lobbypolitik

"Maximale Politikferne, maximale Transparenz und maximale Kompetenz" fordert Neos-Stiftungsrätin Anita Zielina als Voraussetzung für die ORF-Gremiumsmitglieder. "Österreichs Medienpolitik ist erstens Klientel- und Lobbypolitik, zweitens reaktiv und nicht kreativ. Sie geht drittens oft den Weg des geringsten Widerstandes und ist viertens Konkordanzpolitik." Politische Akteure würden bei Entscheidungen Kompromisse eingehen, weil sie denken: "Nächstes Mal könnten wir am Buttertrog sein, und da wollen wir es uns nicht verscherzen."

"Wir kritisieren seit Jahrzehnten die politische Einflussnahme", sagt Dieter Bornemann, Vorsitzender im ORF-Redaktionsrat. "Es geht ausschließlich um parteipolitische Repräsentanz und nicht um die Demokratie. Wir wollen einfach unsere Arbeit machen, unabhängigen und kritischen Journalismus. Aber es gibt Personen im Haus, die sich bei politischen Parteien anlehnen. Überraschenderweise sind das Leute, die dann ganz oft Karriere machen. Uns ist jedes Aufsichtsorgan gleich unrecht, wir machen unseren Job."

Vier Euro pro Stunde

Zielina beanstandete die "bescheidene Aufwandsentschädigung" von Stiftungsräten von 50 Euro pro Monat: Gemessen am Aufwand ergebe das bei ihr "einen Stundensatz von vier Euro", rechnet die Stiftungsrätin vor und fragt: "Wenn man Mitglieder nicht entsprechend lohnt, wer nimmt dann diese Jobs an?" Sie selbst mache es aus Idealismus.

"Die Anhörung der Landeshauptleute bei der Bestellung der Landesdirektionen gehört ins Reich Absurdistan", kritisiert Medienberater Peter Plaikner. Er sieht durch das Höchstgerichterkenntnis die Chance, "das Unternehmen vollkommen neu aufzustellen". Der ORF habe sich "von seiner eigenen Größe abhängig gemacht", sagt Plaikner und führt die "enorme Quotenorientierung seit Mitte der 1990er-Jahren" als Beispiel an. Zudem wünscht er sich die Aufsichtsgremien internationaler besetzt und folgt damit einer kürzlich verabschiedeten Resolution des ORF-Redaktionsrats. "Immer im eigenen Saft zu kochen macht nicht unbedingt wendiger."

Eng werden mit der politischen Willensbildung zu einem neuen ORF-Gesetz, das "mehr als nur ein Wundpflaster" (Zielina) ist, könnte es mit dem Zeitplan. 2024 stehen Nationalratswahlen an. Parteien mit Regierungsverantwortung tendieren in Wahlkampfzeiten eher nicht dazu, heiße Eisen anzugreifen. "Presse"-Redakteurin Anna-Maria Wallner vermutet, "dass das Interesse der aktuellen Regierung vor einer Wahl enden wollend ist. Wir wissen, wie Realpolitik in Österreich ausschaut." Rundfunkrechtsexperte Lehofer sieht das "nicht ganz so skeptisch". Als Beispiel tätiger Medienpolitik führt Lehofer das Gesetz zur "Haushaltsabgabe" an, in dem er "einen großen Wurf" sieht, "so sehr man unterschiedlicher Meinung dazu sein kann". Lehofer schließt ein neues ORF-Gesetz noch in dieser Legislaturperiode nicht aus: "Man kann nach einer Schrecksekunde ins Arbeiten kommen." (prie, 21.11.2023)