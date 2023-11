Interview Fußballstar Lothar Matthäus sieht ÖFB-Elf gegen Deutschland derzeit im Vorteil

"Als Mannschaft sind die Österreicher zum jetzigen Zeitpunkt ein bisschen voraus, was die Abläufe und Abstimmung auf dem Platz betrifft", sagt der Weltmeister von 1990 im Interview vor dem Testspiel am Dienstag in Wien