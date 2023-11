Über Kinder, die in einer Welt der Selbstoptimierung aufwachsen – Mittwoch, 20.15 Uhr in der ARD

Was ist nur aus der guten alten Work-Life-Balance geworden? fragt sich Charlys Papa, der ständig in irgendwelchen Meetings – "quer durch alles Zeitzonen" – steckt. Er verdient gut, "Schmerzensgeld", wie er sagt. Sein Gegenüber Steven – er ist der Vater des elfjährigen Morin – fürchtet hingegen Arbeitslosigkeit, er werkt gerade an seinem eigenen Avatar. Aber sie werden ihn schon wieder irgendwo eintakten, tröstet Charlys Papa.

Die KI Leona Leona (Yodit Tarikwa) mir ihrem Schützling Morin (Leo Alonso-Kallscheuer). Foto: BR/ARD Degeto/Hendrik Heiden

Nur das Beste für das Kind

Humanismus versus ständige Leistungsbewertung ist das große Überthema des Films - "Morin" ist am Mittwoch um 20,15 Uhr in der ARD zu sehen - von Regisseurin Almut Getto. Die Handlung spielt in einer nicht allzu fernen Zukunft, nämlich im Jahr 2037. Morin (Leo Alonso-Kallscheuer) und seine Freundin Charly (Rena Harder) sind fasziniert vom Weltraum, sie wollen auf den Mars. Um diesem Ziel näher zu kommen, tun sie und die Eltern alles, um in der Kids Academy, einer Eliteschule mit Schwerpunkt Weltraumforschung, unterzukommen. Das sei "das Beste, was man sich für sein Kind nur wünschen kann", sagt einmal Morins Mama Katja (Marlene Morreis). Gut möglich, dass sie dann später anderer Meinung sein wird.

Bei der Aufnahmeprüfung laufen die Lehrer und Lehrerinnen mit gläsernen Tablets herum, und Riesenscreens lullen die Teenies ein in eine scheinbar makellose Welt, die verspricht, ihren Traum wahr werden zu lassen. In einer virtuellen Umgebung (und mit guter, alter VR-Brille), müssen die Kids knifflige Aufgaben lösen, es geht dabei nicht um Fairness, sondern darum, wer am effizientesten zu einem Ergebnis kommt. Wie im echten Leben also.

Alles und jedes wirkt hier clean und transparent, alles und jede wird durchleuchtet, alles und jeder genau geprüft. Geht es doch darum, die Besten auszusieben. Und die Besten sind hier jene, die der Schule und dem Unternehmen, das dahintersteht, am meisten bringen. Sie werden als Hoffnungsträger in einem System hochstilisiert, das so tut, als sei eine "normale" Schule nicht gut genug für diese Welt und die Zukunft der Kinder.

"Aufwerten und Abwerten"

"In unserer Filmgeschichte sind wir von der Annahme ausgegangen, dass die Wirtschaft zukünftig Teile der Bildung übernommen hat. Geboren aus der Sorge, dass weltweit agierende Unternehmen im Wettbewerb nicht standhalten könnten, wollen sie nun selbst für Nachwuchs sorgen, der auf bestimmte Themen konzentriert an die Konzerne gebunden ist", beschreibt das Drehbuchautor Hans-Ullrich Krause, der auch Pädagoge ist. "Und da sie die Mittel haben, schaffen sie Inseln in der Bildungslandschaft, die scheinbar über alles verfügen, was Kinder und Jugendliche brauchen, um erfolgreich zu lernen. Doch hinter der schönen, bunten und starken Fassade steckt etwas anderes. Ein ausgeklügeltes System von Punkten und Leistungsberechnungen. Ein Aufwerten und Abwerten. Ein permanenter Kampf um Erfolg, der meist auf dem Misserfolg der anderen basiert."

Morin mit Papa Steven (Frederic Linkemann) und Mama Katja (Marlene Morreis). Foto: BR/Odeon Film/Hendrik Heiden

Dass die Kinder in den ihnen zugeschriebenen Drehbuchdialogen mit Fach- und Fremdwörtern teils um sich werfen, irritiert beim Zuschauen. Man fragt sich: Reden Teenies in diesem Alter in rund 20 Jahren echt so? Und sind sie mit elf oder zwölf echt schon so erwachsen, wie sie hier teilweise agieren? Verstehen sie überhaupt alles, was sie hier sagen? Aber man kann diese Dialoge auch anders lesen: Nämlich als angelernte und gewünschte Spracheffizienz, die die Kids 2037 drauf haben werden. Manche Dialoge – vor allem jene zwischen den Erwachsenen – fallen dann aber doch allzu moralinsauer aus.

Unerwünschtes Zweifeln und Fragen

Freilich geht in "Morin" nicht alles so glatt, wie sich das die Schulleitung wünscht. Auch wenn sein persönlicher Coach, eine KI in Form von Leona Leona (Yodit Tarikwa), allgegenwärtig ist. Morin ist nämlich einer, der beginnt, Fragen zu stellen, er ist einer, der zweifelt und selber denkt, "ein bisschen zu empathisch vielleicht, ein kleiner Philanthrop", kritisiert sein Lehrer. Krause: "Morin wird zum Helden gegen ein System von Bildung, das vergessen hat, dass nicht nur Kinder, sondern die Menschen an sich vor allem die anderen Menschen brauchen, um so etwas wie glücklich und letztendlich auch wirklich erfolgreich zu sein."

So wird sozusagen aus der Dystopie doch eine Zukunft, in der nicht alles Menschliche verloren scheint. "The Kids Are Alright", zumindest Morin. Und wir nehmen mit: Die Hoffnung auf eine Zukunft, in der Werte wie Fairness, Gerechtigkeit, Gemeinschaft zählen, stirbt zuletzt. (Astrid Ebenführer, 22.11.2023)