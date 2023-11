Im nächsten Jahr wird nicht nur die "The Eras"-Tour fortgesetzt, man kann auch an Bord einer Kreuzfahrtschiffes gehen, das ganz im Zeichen von Taylor Swift steht. Die Reise trägt den Titel "In My Cruise Era" und wird von Marvelous Mouse Travels, einem Reisebüro in den Vereinigten Staaten, organisiert. "Schließt euch uns an und feiert alles, was mit Taylor zu tun hat, lernt neue Freunde kennen, verkleidet euch, tauscht Freundschaftsarmbänder und genießt alles, was dieses fantastische Schiff zu bieten hat", schreiben Jessica Malerman, Nicole Rivera und Shelby Reyes von Marvelous Mouse Travels. "Diese Kreuzfahrt ist für alle Fans, also bringt eure besten Freunde mit, eure Mamas und Papas, eure Baby-Fans, und wenn ihr jemanden braucht, der sich mit euch ein Zimmer teilt, postet auf unserer Seite und fragt!"

Wie bei einer Themenreise nicht anders zu erwarten, sind während der vier Nächte auf der Kreuzfahrt eine ganze Reihe einschlägiger Veranstaltungen geplant. Es soll Cocktail- und Tanzpartys, Karaoke, Quizabende geben und natürlich einen entsprechenden Dresscode für Abendveranstaltungen. Die Kreuzfahrt wird am 21. Oktober 2024 vom Hafen von Miami aus in See stechen. Als Nächstes werden die Gäste auf der Privatinsel Coco Cay von Royal Caribbean und in Nassau haltmachen. Dann folgt noch ein Tag auf See, bevor es am fünften Tag zurück nach Miami geht.

Wird selbst nicht an Bord sein. Doch bei dieser Kreuzfahrt dreht sich alles um Taylor Swift. AFP/MICHAEL TRAN

Hardcorefans haben es wahrscheinlich schon bemerkt: Die Kreuzfahrt startet unmittelbar nachdem Taylor Swift ihr letztes von drei Konzerten in Miami gegeben hat.

Die Kreuzfahrt findet an Bord des Schiffes Allure of the Seas von Royal Caribbean statt, das nicht weniger als 5.500 Gäste bei Doppelbelegung aufnehmen kann. Ein Ticket für die Reise kostet 1.573 Dollar (1.446 Euro) für eine Innenkabine und 1.967 Dollar (1.808 Euro) für eine Kabine mit Meerblick (bei Doppelbelegung). Getränke, Essen und Aktivitäten sind im Preis inbegriffen. Die Nachfrage nach "In My Cruise Era" ist erwartungsgemäß groß, das heißt im Klartext: ausgebucht. Marvelous Mouse Travels hat derzeit eine Warteliste für Interessenten eingerichtet. Man kann ja nie wissen. (red, 21.11.2023)