Zugegeben, die Statistik spricht für unseren großen Nachbarn – immerhin ist das DFB-Team bei den vergangenen 40 Spielen 25-mal als Sieger und nur neunmal als Verlierer und sechsmal mit einem Unentschieden vom Platz gegangen. Aber die Hoffnung lebt, und es wird heute um 20.45 Uhr im Happel-Stadion ein spannendes Spiel erwartet – zumindest geht derStandard.at-Tipp in diese Richtung: "Nach 90 Minuten scheint die Partie gelaufen, beide scheinen sich mit einem 2:2 zu begnügen, doch dann schlägt das ÖFB-Team in der Nachspielzeit noch eiskalt zu und fährt einen prestigeträchtigen Sieg ein." Sind Sie auch so optimistisch?

Das ÖFB-Team beim Training vor dem Spiel gegen Deutschland: Werden Sie den Nachbarn besiegen? APA/MAX SLOVENCIK

Wie wird das Spiel ausgehen?

Wo fiebern Sie mit?

Haben Sie Karten für das Stadion ergattert, oder werden Sie Ihren Favoriten im Fernsehen anfeuern und im Ticker dabei sein? Gibt es hier auch Deutschland-Fans, die der DFB-Elf die Daumen drücken, oder steht die Community vereint hinter der österreichischen Mannschaft? Wer wird die Tore schießen? Und warum emotionalisiert Österreich gegen Deutschland so viele Menschen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (wohl, 21.11.2023)