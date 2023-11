Hier wird politisiert, geschimpft, gestritten, vor allem aber gemeinsam getrunken – zu sehen am Donnerstag um 21.05 Uhr in ORF 2

Schon Elizabeth T. Spira entdeckte 1995 das Biotop Würstelstand für eine ihrer Alltagsgeschichten. Jetzt ist Ed Moschitz – für ORF-Schauplatz-Moderator Peter Resetarits der Spezialist für "das scheinbar Belanglose, für das Alltägliche, das Unbeachtete" – gemeinsam mit seinem Kameramann Gustl Geschwandtner am Donnerstag um 21.05 Uhr unterwegs, um sich mit Standlbesuchern über Gott und die Welt auszutauschen. Hier wird politisiert, geschimpft, gestritten, gegessen, vor allem aber gemeinsam getrunken.

"Von den Asylanten gehören alle abgeschoben, außer sie arbeiten", sagt da ein Tiroler, dem es hier in Wien gar nicht gefällt. "Unsere Politiker gehören alle hinausgeschmissen", schiebt er noch nach. Sein Lieblingspolitiker? "Kickl. Auch wenn alle sagen, er ist rechtsradikal", er will, dass es besser wird in Österreich. Standbetreiber Osama – hier wird er Ossi genannt – kommt aus Syrien, er hat noch nie Schweinefleisch gegessen, seine Würstel hat er noch nie probiert.

"Schön langsam ist es so weit, dass wir Türkisch oder Serbisch lernen müssen", sagt einer der Kunden. Das will er nicht, "weil da ist Deutsch daham". In den Urlaub geht es für ihn jedes Jahr nach Afrika, sagt er auf Nachfrage von Moschitz. Er habe dort unten seine Familie, ihre Sprache kann er nicht, "ich verstehe sie nicht", sagt er. Der Widerspruch zu seiner Aussage kurz zuvor ist ihm offenbar nicht bewusst. In der Pension will er ganz nach Afrika gehen, "weil dieses Österreich nicht mehr meines ist".

Osama, Würstelbrater vom Wiener Westbahnhof, kommt aus Syrien und ist 2015 nach Österreich geflüchtet. Wienerisch habe er nicht im Sprachkurs, sondern bei der Arbeit gelernt. Foto: ORF

Politik, Beziehung, Arbeit

Moschitz hinterlegt den harten, frustrierenden Inhalt mancher Gespräche immer wieder mit sanften Streicherklängen, auch dann, als einer in Floridsdorf über Arbeitsbedingungen erzählt, "je mehr man arbeitet, es ist immer zu wenig. Weil einstecken tut das Geld immer der Chef. Die Arbeiter gehen immer mehr den Bach runter." Die Männer erzählen über Beziehungen ("Ich bin schon zu alt für den Schas"), ihre Krankheiten ("Löcher im Darm") oder darüber, warum sie jetzt zum Würstelstand statt wie früher ins Wirtshaus gehen ("Dort darf man nicht mehr rauchen"). Und Moschitz bekommt auch von einem, der recht lange wegen Einbruchs im Gefängnis war, Wettangebote: "Ich mach dir ein Schloss, das zweimal zugesperrt ist, schneller auf als du mit dem Schlüssel, wetten?" Jetzt sei er aber "solide" geworden und will es auch bleiben.

Bodo – er war längere Zeit im Gefängnis – und sein Neffe aus Wien-Donaustadt. Foto: ORF

Bier gegen Einsamkeit

Vielen gibt der Würstelstand so etwas wie Halt, wenn zu Hause keiner wartet. Das Bier ("Wer trinkt nicht? Trinkt eh fast jeder") und die Gespräche dort lenken vom oft trostlosen Alltag ab, trösten, wenn sonst niemand da ist, und helfen gegen die Einsamkeit. Auch jenem Mann aus Kärnten, der um seinen Vater und seine Lebensgefährtin trauert, beide sind im letzten Jahr gestorben, der Verlust trifft ihn schwer, "man will nicht nach Hause gehen, da fällt einem die Decke auf den Kopf".

Moschitz zeigt mit seiner Reportage einen Ausschnitt aus dem Alltag einer gar nicht so kleinen Bevölkerungsschicht und dokumentiert so die Lebensrealität von Menschen, über die oft von oben herab berichtet wird, ohne dass mit ihnen selbst über ihre Sorgen, Ängste und Erwartungen gesprochen wird. (Astrid Ebenführer, 23.11.2023)