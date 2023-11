Der langjährige Aufdecker Rainer Fleckl (46) wurde vor wenigen Tagen bei der "Krone" intern als neuer Spezialist für Immobilien vorgestellt. Er soll nach STANDARD-Infos eine neue Digitalplattform für krone.at aufbauen, insbesondere auch mit investigativen Immo-Storys, wie er bei der internen Präsentation sagte.

Parallel hat Fleckl gerade Teil sechs seiner Coverserie über Benko und die Signa mit Sebastian Reinhart für "News" veröffentlicht.

Rainer Fleckls und Sebastian Reinharts "News"-Serie über Benko. News Faksimile

Fleckl wollte sich auf STANDARD-Anfrage nicht zu dem Engagement äußern, er verwies dazu auf die Chefredaktion der "Krone". DER STANDARD fragte bereits bei "Krone"-Chefredakteur Klaus Herrmann an, eine Antwort steht noch aus.

Über einen speziellen Fokus Fleckls auf Benko wird in der "Krone"-Redaktion spekuliert. Die "Krone" widmet dem Immobilienunternehmer und insbesondere nun seinen Finanzierungstroubles große Aufmerksamkeit in der Berichterstattung – schon seit sich Benko zur Überraschung der Eigentümerfamilie Dichand 2019 an einer Holdinggesellschaft der deutschen Funke-Gruppe beteiligt hat, die 50 Prozent an der "Krone" und fast 50 Prozent am "Kurier" besitzt.

"Kurier", "News", "Addendum", Servus TV

Fleckl, der schon investigativer Sportjournalist beim "Kurier" war, hat sich zuletzt Anfang 2023 um die Funktion des ORF-Sportchefs beworben. Fleckl leitete bei Servus TV aus dem Red Bull Media House den Talkbereich, davor arbeitete er für die von Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz gegründete und eingestellte Rechercheplattform "Addendum". Beim Relaunch 2015 wurde er bei "News" Chronikressortchef. 2021 gründete er mit Journalisten, Juristen und PR-Beratern eine Beratungsfirma namens Theseus in Wien, sie gehört inzwischen zur Gänze dem langjährigen Journalisten Matthias Wabl. (fid, 21.11.2023)