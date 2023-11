Eine Legende tritt ab: Phil Taylor geht als Rekordweltmeister im Darts. Peter Hartenfelser, via www.imag

Er gewann 16 Weltmeistertitel im Darts, nun ist endgültig Schluss. 2024 wird der 63-jährige Brite Phil Taylor die Dartpfeile ins Eck (oder in ein Glas?) stellen. Bereits vor fünf Jahren verabschiedete sich Taylor nach einer Niederlage bei der Darts-WM 2018 aus dem Profibereich. Seit dem Vorjahr trat er auf der neugeschaffenen Tour der Senioren wieder ans Oche, den Abstand zur Dartscheibe. Bei den beiden Weltmeisterschaften im vergangenen und in diesem Jahr schied Taylor allerdings jeweils im Viertelfinale aus.

Für Fans des Wirtshaussports ist Taylor eine Ikone, nicht umsonst ist sein Spitzname "The Power". Den hat er sich übrigens nicht selbst gegeben. Das war ein englischer TV-Journalist, der in einem dunklen Zimmer auf die gleichnamige CD-Schachtel der Band Snap! trat und Taylor daraufhin diesen Namen verpasste. "Es war eine gute Reise. Aber jetzt ist es Zeit. Im Jahr 2025 werde ich 65 Jahre alt", sagte Taylor, der insgesamt 85 Majortitel gewann und durch den Dartssport zum Multimillionär wurde. "Diese Entscheidung ist sowohl eine körperliche als auch eine geistige Entscheidung."

Jeder Dartkenner kann Taylors Vita mit geschlossenen Augen herunterbeten. Geboren in Stoke-on-Trent in ärmlichen Verhältnissen, brach Taylor die Schule mit 16 ab, um arbeiten zu gehen, etwa in einer Blechfabrik oder in einer Firma, die Klopapierhalter aus Keramik herstellte. In einem Pub, wo sonst, lernte er den früheren Dartsweltmeister Eric Bristow kennen. Der wurde sein Mentor und finanzierte ihm seinen Karrierestart.

Mit Haaren und Schnauzer fing alles an. imago sportfotodienst

Alsbald sah Taylor die 26 Gramm leichten Pfeile zu werfen als Beruf. Mit täglich stundenlangem Training. Das machte damals niemand so konsequent wie er. Fast 30 Jahre sollte Taylor die Dartswelt beherrschen. Anfangs noch mit Schnauzer und vollem Haar, später mit Glatze. Die unglaublichste Statistik: Zwischen 1995 und 2002 gewann Taylor alle Weltmeistertitel, kassierte dafür mehr als acht Millionen Euro Preisgelder. Dazu kamen fette Sponsorenverträge. Phil Taylor blieb aber immer ein Original, seine Kopie steht bei Madame Tussauds in Blackpool.

Im Jahr 1999 machte Taylor jedoch negative Schlagzeilen. Ihm wurde vorgeworfen, zwei betrunkene Frauen in seinem Wohnwagen sexuell belästigt zu haben. Am Ende blieb es bei einer Geldstrafe für den vierfachen Vater. Die bereits geplante Ehrung mit dem Orden "Member of the British Empire" wurde ihm jedoch verwehrt. Sportlich war es lange ein Gipfelsieg nach dem anderen, privat lief es weniger rund. 2016 war Taylor quasi schon am Ende. Seine Mutter war gestorben, seine Ehe gescheitert, eine frühe Niederlage reihte sich an die nächste. "Mein Körper kann nicht mehr vier, fünf Stunden im Trainingsraum stehen", sagte Taylor. Um dann zwei Jahr später noch einmal ein glorioses Comeback bei der WM 2018 zu feiern, wo er es bis ins Finale schaffte. Auch wenn er dieses dann verlor.

Am Höhepunkt seiner Karriere 2002: Den zehnten WM-Titel feierte Taylor mit seinen Kindern. imago sportfotodienst via www.im

"Ende nächsten Jahres werde ich mich zurückziehen – es sei denn, ich werfe jedes Mal einen Neundarter, dann müsst ihr mich rausschleifen", wird Taylor abschließend zitiert. Die Konkurrenz verneigt sich jedenfalls artig. "Er hat Darts groß gemacht, er hat der Welt Darts nähergebracht", sagt etwa der zweifache Weltmeister Gary Anderson. (Florian Vetter, 21.11.2023)