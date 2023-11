PRO: Die Polarisierung hilft nicht

Die Klimabewegung steht an einem Punkt, wo kaum noch was geht. Trotz aller Aktionen und Proteste hat sie bei der Politik kein Umdenken herbeiführen können. Offenbar konnte auch die Bevölkerung nicht in einem Ausmaß mobilisiert werden, dass diese den Druck auf die Politik so weit erhöht, dass auch die Regierungspartei ÖVP endlich ins Handeln kommt. Der Protest der Letzten Generation ist allzu oft kontraproduktiv. Die Stimmung droht zu kippen: gegen die die Klimabewegung, die durch radikale Maßnahmen im Allgemeinen diskreditiert wird. Es wird zu viel über die Aktionen und zu wenig über die Anliegen und Inhalte diskutiert.

So sehr der Frust in der Klimabewegung nachvollziehbar ist, die Straßensperren, bei denen tausende Menschen (zusätzlich) im Stau stecken, tragen nicht dazu bei, Verständnis für die Anliegen der Klimaaktivisten zu wecken. Sie machen sich selbst zu Feindbildern, die entstandene Aggression wird sich nicht in einem konstruktiven Beitrag zum Klimaschutz entladen. Es wäre wichtiger und zielführender, Mehrheiten zu schaffen. Das geht offenbar nur in einem mühsamen Prozess der Überzeugungsarbeit von Tür zu Tür, in einer neuen Form der Bürgerbewegung und -beteiligung. Politiker müssen immer wieder und wieder mit den Anliegen und Forderungen konfrontiert werden, das ist viel Arbeit, das ist zermürbend und oft frustrierend.

Zusätzliche Staus zu erzeugen wird nicht dabei helfen, die breite Masse für das Thema zu sensibilisieren, das trägt nur zur Polarisierung bei. Und die hilft immer nur der falschen Seite. (Michael Völker, 21.11.2023)