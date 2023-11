Der "Kurzschluss" zwischen Anke Engelke und Matthias Brandt geht weiter: Zum Jahreswechsel 2022/23 erlebten die beiden in der ARD für den gleichnamigen Kurzfilm wegen Stromausfalls Silvester in einer Bankfiliale. Nun treffen sie einander für die Fortsetzung bei einer Silvesterparty – natürlich schließlich wieder allein zu zweit zum Jahreswechsel.

Der neue "Kurzschluss" 2024: Nach einem Eklat auf der Moosbacher Silvesterparty starten Bettina (Anke Engelke, links) und Martin (Matthias Brandt) ungewöhnlich ins neue Jahr. WDR/btf GmbH/Niels-Jonas Simons

Eklat bei der Silvesterparty

"Der zweite Kurzschluss" (Autor Claudius Pläging, Regie Michael Binz) führt die Charaktere Bettina und Martin ein Jahr später wieder zu Silvester zusammen. Haben sie sich, wie zwischen "Busen-Betty" und "Doofmann" vereinbart, nach dem letzten Jahreswechsel getroffen? Passiert ist jedenfalls einiges in diesem Jahr: Bettina ist als Bürgermeisterin abgewählt worden, und Martin hat in seinem Unternehmen mehr Stress denn je.

Auf der Silvesterfeier geraten beide umgehend in einen Konflikt mit weiteren Partygästen. Es kommt zum Eklat, und Bettina und Martin müssen sich im Raum des Hallenwarts verschanzen. Bis Mitternacht bleibt Zeit für ein Resümee des letzten Jahres und einen Realitätscheck.

"Der zweite Kurzschluss" läuft am 30. Dezember um 23.30 Uhr in der ARD und schon ab 17 Uhr in der ARD-Mediathek. Teil 1 und 2 werden außerdem am 31. Dezember ab 18 Uhr in der ARD gezeigt. Der WDR zeigt beide Teile am 31. Dezember ab 15.45 Uhr, der SWR wiederholt die Filme am 1. Jänner ab 23.30 Uhr. (red, 21.11.2023)