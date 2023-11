Wo findet man das beste Preis-Leistungs-Verhältnis? Wo fällt garantiert genug Schnee? Wo kommt man auch beim Après-Ski auf seine Kosten? Zum Start der Skisaison hat der Skireisenanbieter Snowtrex ein umfangreiches Ranking der besten Skigebiete in den Alpen veröffentlicht. Mit einer umfassenden Datenauswertung wurden die 50 beliebtesten Skigebiete untersucht.

Val Thorens ist Teil des französischen Skigebiets Les 3 Vallées. APA/AFP/JEFF PACHOUD

Für die Rangliste wurden 24 Faktoren berücksichtigt: unter anderem gegenwärtige Übernachtungspreise, Skipassgebühren, Informationen zu Pistenkilometern, Gästebewertungen und relevante Werte zum Thema Après-Ski wie Bierpreise und Hüttenbewertungen. Ski- und Snowboardfans haben die Qual der Wahl, da zum einen die österreichischen Skigebiete, aber auch die Skiregionen der Schweiz, Frankreich und Italien leicht zu erreichen sind. Ziel dieses Rankings ist es daher, Wintersportfans eine solide Entscheidungshilfe für die derzeit besten Skigebiete zu bieten, heißt es.

Les 3 Vallées ist das beste Skigebiet für die Saison 2023/24

In dieser Skisaison sticht laut Snowtrex Les 3 Vallées in Frankreich als der klare Favorit hervor. Mit 600 Pistenkilometern bietet dieses Skigebiet eine beeindruckende Vielfalt für Skifahrerinnen und Skifahrer aller Könnensstufen. Die durchschnittliche Besucherbewertung von 4,6 Sternen spiegelt die begeisterten Eindrücke der Skifahrer eindrücklich wider. Doch nicht nur Größe und Vielfalt tragen dazu bei, dass Les 3 Vallées an erster Stelle steht. Mit einer vielversprechenden durchschnittlichen Schneemenge von fast zehn Metern pro Jahr werde dieses Skigebiet zu einem Winterparadies, stellt man bei Snowtrex fest.

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

Mit 44 Pistenkilometern gehört das bayerische Skigebiet Berchtesgaden zu den eher kleineren Skigebieten. Die Besucherbewertung von 4,6 Sternen zeige aber, dass das bayerische Skigebiet seine Gäste mit hoher Qualität in Bezug auf Skifahren und Après-Ski überzeugt, liest man. Eine Ferienwohnung für zwei Personen und sieben Nächte finden Touristen hier für durchschnittlich 826 Euro; für ein Hotel mit Halbpension bezahlen sie in Berchtesgaden durchschnittlich knapp 1.000 Euro. Der Skipass sei mit 173 Euro für sechs Tage der günstigste aus diesem Ranking, und auch der Preis von 3,90 Euro für einen halben Liter Bier sei unschlagbar.

Hohe Schneesicherheit versprechen Les 2 Alpes und Gastein

Bad Gastein imago images/ZUMA Wire/Sachelle Babbar

Der Klimawandel stellt auch den Skisport vor Herausforderungen, insbesondere durch potenziellen Schneemangel. In der Auswahl von Skigebieten gewinnt daher die (Natur-)Schneesicherheit zunehmend an Bedeutung. Besonders empfehlenswert für schneesichere Erlebnisse seien das französische Les 2 Alpes und das österreichische Skigebiet Gastein, hält man bei Snowtrex fest: "Les 2 Alpes bietet mit über zwölf Meter Neuschnee jährlich und einer Höhe von 3.560 Metern eine optimale Kombination, um auch in dieser Saison natürlichen Schneespaß erleben zu können." Gastein habe in den letzten vier Jahren durchschnittlich sogar knapp 14 Meter Neuschnee pro Jahr verzeichnet – und das trotz niedrigerer Höhenlage. Diese Gebiete seien somit auch für die Saison 2023/24 eine sichere Wahl für ungetrübten Winterspaß.

Spaß abseits der Piste in der Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental

Die Skiwelt Wilder Kaiser-Brixental findet sich nach der Auswertung an der Spitze der Kategorien Après-Ski und Gastronomie wieder. "Mit 32 Bars hat dieses österreichische Skigebiet die meisten Bars in seinem Einzugsgebiet", liest man. Für das gastronomische Angebot erziele das Skigebiet zudem eine durchschnittliche Besucherbewertung von 4,5 von 5 möglichen Sternen. Das deute darauf hin, dass die Besucherinnen und Besucher hier auch kulinarisch auf ihre Kosten kämen.

Wilder Kaiser



Anfängerinnen und Anfängern werden Les 3 Vallées und Les Portes du Soleil ans Herz gelegt. Les 3 Vallées punktet mit 312 Kilometern anfängerfreundlichen Pisten und 16 Skischulen. Das französisch-schweizerische Les Portes du Soleil bietet mit 310 Pistenkilometern ein ähnlich umfangreiches Skiangebot und verfügt zudem über 31 Skischulen.

Mit 412 Pistenkilometern und über 100 Kilometer schwarzer Pisten sowie einer Höhendifferenz von 2.509 Metern fänden erfahrene Skifahrerinnen und Snowboarder ihr Traumziel in den 4 Vallées in der Schweiz. Mit einer Bewertung von 4,7 Sternen landet 4 Vallées daher auch auf Platz sieben in diesem Ranking.

Die Besucherfavoriten sind Livigno und Val Gardena

Skigebiete mit herausragender Besucherresonanz befinden sich in Italien, wie man aus dem Ranking herauslesen kann. Livigno etwa beeindruckt auf Instagram mit 159.000 Followern und einer soliden Bewertung von 4,5 Sternen. Val Gardena zählt über 100.000 Follower und glänzt mit 4,8 Sternen. Als Besucherfavorit punktet Val Gardena zusätzlich mit 4,5 Sternen für das Après-Ski-Angebot und hebt sich damit im Ranking hervor. (red, 21.11.2023)