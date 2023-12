Aus der großindustriellen Produktion sind Roboter heute nicht mehr wegzudenken. Künftig könnten aber auch kleinere und mittlere Firmen von ihrem Einsatz profitieren. EPA

Viele Unternehmen würden gerne mehr Industrieroboter in der Fertigung einsetzen. Das suggerieren zumindest Umfragen unter Führungskräften. Aber viele Verantwortliche werden vom komplexen Programmieraufwand und hohen Wartungskosten abgeschreckt. "Das ist ein Grundproblem, das man aber lösen kann", sagt Wilfried Wöber. Ein Team rund um den Leiter der Abteilung Digital Manufacturing, Automation & Robotics am FH Technikum Wien hat eine Methode entwickelt, mit der das Programmieren von Industrierobotern wesentlich vereinfacht werden kann. "Wir haben dazu ein Framework entworfen, das Roboter entlang einer Fertigungsstraße selbstständig programmieren kann."

Forschungskooperation

Ausgangspunkt der von der Österreichischen Forschungsgesellschaft FFG geförderten Forschungsprojektes SAMY ("semi-automatisierte Modifikation von Steuerprogrammen industriell eingesetzter kollaborationsfähiger Robotersystem") waren Vorarbeiten von Joanneum Research und Fraunhofer-Institut Österreich. Deren Forscherinnen und Forscher analysierten dafür zuerst Fertigungsprozesse auf abstrakter Ebene und brachten diese in die formalisierte Sprache eines Flussdiagramms.

"Die Herstellung eines Produkts kann so als eine Aneinanderreihung von unterschiedlichen Aufgaben definiert werden, für die bestimmte Fähigkeiten notwendig sind", sagt Wöber. Muss ein Produkt im Zuge seiner Herstellung etwa gebohrt, gefräst und lackiert werden, so werden diese unterschiedlichen Aufgaben von unterschiedlichen Robotern erledigt, die die jeweiligen Fähigkeiten besitzen, um bohren, fräsen oder lackieren zu können. "Uns oblag nun die Aufgabe, ein Framework zu programmieren, in der sowohl die Aufgaben zur Produktherstellung als auch die dafür notwendigen Fähigkeiten von Maschinen definiert werden können", sagt Wöber.

Das Neue an diesem Projekt: Die "Fähigkeiten", die Roboter für ihren Arbeitseinsatz benötigen, also etwa "Greifen" oder "Bewegen" werden nicht mehr auf den Maschinen selbst programmiert. Sie sind als kleine Programmsnippets oder sogenannte "Plug-ins" ins Framework ausgelagert. Von dort können sie je nach Bedarf aus einer Programmbibliothek an spezifische Roboter an der Fertigungsstraße eingespielt werden.

Einfache Programmierung

Das neue Framework erlaubt es nun, eine Produkt-Idee ohne viel technisches Wissen in Robotercodes zu übersetzen. Damit lassen sich neue Anlagen auf Grundlage von Kundenwünschen nicht nur leichter programmieren, sondern auch neue Maschinen problemlos in eine Fertigungsstraße integrieren, ohne dass die Programmierung an den Maschinen selbst ausgeführt werden muss. "Die Roboter werden an das Framework angeschlossen, und dieses übernimmt den Rest."

Industrieroboter sollen auch für kleinere und mittlere Unternehmen eine Option werden. Midjourney

Gerade kleinere und mittlere Unternehmen in der produzierenden Industrie, die oft nicht über die entsprechenden Personalressourcen und das notwendige Know-how verfügen, könnten von diesen Erleichterungen besonders profitieren und künftig ebenfalls verstärkt Roboter als flexible und sichere Werkzeuge einsetzen können.

Praktischerweise funktioniert die automatisierte Programmierung mit Industrierobotern unterschiedlicher Hersteller, auch wenn keine offenen Schnittstellen vorhanden sind: "Wir haben für alle Robotertypen Übersetzer entwickelt und können so prinzipiell Maschinen aller Hersteller ansprechen", erklärt Wöber.

Automatisch implementiert

Gerade für die Wartung einer Produktionsanlage könnte die neue automatisierte Programmierung große Vorteile bringen. Bisher war ein defekter Roboter oft für lange Stillstandszeiten für die gesamte Fertigungsstraße verantwortlich. Servicetechniker der Roboterhersteller mussten daraufhin die Maschine reparieren oder einen Ersatz neu programmieren.

Dabei waren immer auch langwierige Risiko- und Sicherheitstests durchzuführen. "Die Anlage musste an die neue Maschine angepasst werden." Durch die automatisierte Programmierung kann dieser Prozess nun deutlich abgekürzt werden: "Durch unser Framework ist es möglich, den defekten Roboter mit einem noch unprogrammierten Ersatzroboter auszutauschen. Die neue Maschine wird durch das Programm erkannt, seine exakt erforderlichen Fähigkeiten werden automatisch implementiert. Die Produktion kann sofort wieder fortgesetzt werden", erklärt der Roboter- und Softwareexperte.

Testfirmen gesucht

In kleineren Verwendungsszenarien konnte Wöber bereits zeigen, dass die automatisierte Programmierung prinzipiell funktioniert. Sein Forschungsteam arbeitet nun daran, SAMY für eine breite Anwendung industriell nutzbar zu machen. "Dafür sind wir auf der Suche nach industriellen Anwendern für Folgeprojekte", sagt Wöber. Interessierte können sich mit ihm direkt in Verbindung setzen. (Norbert Regitnig-Tillian, 4.12.2023)