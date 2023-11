Sameh Rahmi hält den Krieg mit seiner Kamera fest. IMAGO/Sameh Rahmi

Sieben Wochen ist es her, dass Israel – als Antwort auf den Terror der Hamas – mit seinem Feldzug im Gazastreifen begonnen hat. Für abertausende Zivilistinnen und Zivilisten in der belagerten Enklave begann damit ein brutaler Überlebenskampf: Bombardements aus der Luft, Evakuierungen unter Lebensgefahr, Suche nach Schutz, Wasser, Nahrung und medizinischer Versorgung.

Zwei Menschen, für die all das zum schrecklichen Alltag wurde, sind der 36-jährige Pressefotograf Sameh Rahmi und die 42-jährige Oxfam-Sprecherin Najla Shawa. Die beiden lebten mit ihren Familien in Gaza-Stadt im Norden des Küstenstreifens, als der Krieg begann. Tagelang waren sie, wie viele der Bewohner Gazas, wegen der israelischen Totalblockade von der Außenwelt abgeschnitten. Am 13. Oktober flüchteten sie ins Zentrum des Gazastreifens, Rahmi in die Stadt Deir al-Balah, Shawa nach Az-Zawayida.

Shawa, die einen jordanischen Pass hat, gelang vergangene Woche die Flucht nach Ägypten. Dort hat sie der STANDARD erreicht.

Rahmi befindet sich immer noch im Gazastreifen. In Chatnachrichten, die er dem STANDARD übermittelt hat, hält er seither Freunde und Kollegen im Ausland, die um sein Leben fürchten, über Whatsapp auf dem Laufenden – wenn es die Internetverbindung zulässt:

Freitag, 13. Oktober 2023: "Jetzt gerade geht es uns, Gott sei Dank, gut. Wir sind isoliert, alle Kommunikationswege unterbrochen. Seit dem Sonnenaufgang geht das Mobilfunknetz aus und an. Ich bin an einem Ort, wo israelisches Netz empfangen wird. Keine Ahnung, ob euch meine Nachrichten erreichen. Ich verspreche euch, stark zu bleiben und meine Familie und mich zu beschützen, so gut ich es kann. (...) Wenn mir etwas widerfährt: Bitte holt meine Töchter hier raus."

"Hier lächelnd, wie ich es euch versprochen habe", schreibt Sameh am 13. Oktober und schickt ein Foto von sich mit seiner Tochter Beirut an besorgte Freunde und Kollegen. Privat

Samstag, 14. Oktober 2023: "Es regnet Bomben. (...) Es gibt so viele Luftangriffe, aber uns geht es weiter gut."

Donnerstag, 19. Oktober 2023: "Ich kann euch kaum Nachrichten schicken, die meiste Zeit gibt es keinen Netzempfang. Ich habe Angst, nachts draußen Fotos mit Blitz zu machen. Das mache ich lieber morgen tagsüber."

Freitag, 20. Oktober 2023: "Alle hier sind stark. Trotz allem, was wir aushalten müssen, halten die Menschen hier zusammen. Öffnen einander die Türen. Teilen alles, sogar den Schmerz. Unsere größte Angst gilt unseren Kindern, weil Israel sie nicht verschont. Der Wahnsinn hat begonnen. Betet dafür, dass wir am Leben bleiben. (...) Meine Tochter Beirut hat heute Morgen Fieber bekommen. Ich glaube, das ist eine Reaktion auf die Angst."

Montag, 23. Oktober 2023: "Ich wurde von der Nachrichtenagentur AP gebeten, Fotos in einem nahe gelegenen Krankenhaus zu machen. Sie versuchen nun, mir einen Helm und eine kugelsichere Weste zu besorgen. Es wird schwierig sein, in Kontakt zu bleiben. (...) Warum ich das mache? Das ist meine Arbeit, das ist mein Land, und mein Volk durchlebt gerade ein riesiges Massaker: Ich habe mein Zuhause verloren, und meine Eltern und meine Schwester ihres. Sie sind, gerade einmal eine Minute bevor ihr Gebäude getroffen wurde, aus ihrer Wohnung geflüchtet. Ich kann kaum glauben, dass sie überhaupt noch am Leben sind. Jetzt sind alle bei meinen Schwiegereltern. (...) Ich bin jetzt für eine große Familie verantwortlich, deshalb habe ich mit der Arbeit eigentlich aufgehört. Ich versuche gerade, ein Haus zwischen den Anbaufeldern für sie zu finden, um sie in Sicherheit zu bringen. Wir essen nur Datteln, manchmal einen Granatapfel. Seit gestern habe ich Fieber, meine Glieder schmerzen, und meine Lunge ist müde. Alle hier haben einen komischen Husten. In der Luft liegt der Geruch von Rauch, Schießpulver und toxischen Gasen."

Dienstag, 24. Oktober 2023: "Meine Frau hat die ganze Nacht erbrochen und Blut gespuckt. Sie ist total dehydriert. Wir sind zum Arzt gegangen, der ihr eine Spritze gegeben hat. Aber wir finden keine Kochsalzlösung, die sie braucht, weil sie so viel Flüssigkeit verloren hat. Seit dem Morgengrauen warte ich auf Neuigkeiten von einem befreundeten Arzt, ob er ihr helfen oder sie ins Krankenhaus einweisen kann. Einige sind ja außer Betrieb. (...) Wir sind wieder auf dem Weg zum Arzt. Wenn uns irgendwas passiert, holt meine Töchtern hier raus. Ich kann nicht garantieren, dass ich wiederkommen werde. Auch die Straßen stehen unter Beschuss."

Montag, 30. Oktober 2023: "Hallo, es geht uns gut. Die israelische Armee dringt langsam in den Gazastreifen ein. Ich sage meiner Tochter Beirut, dass sie keine Angst haben soll, und singe ihr ein Lied von dem Dichter Ahmad Dahbour aus den Achtzigern vor, das vom Widerstand der Palästinenser handelt."

Najla Shawa in Az-Zawayida: "Als wäre man nicht Teil dieser Welt" Wir lebten in Gaza-Stadt im Norden, am 13. Oktober mussten wir fliehen. Wir hatten schreckliche Angst, es war sehr chaotisch, wir haben nur das Notwendigste mitgenommen. Wir haben das Haus zu zwölft um vier Uhr Früh verlassen, draußen waren Bombardierungen und Luftschläge auf der Straße. Wir fanden Unterschlupf in Az-Zawayida im Zentrum des Gazastreifens. Wir waren insgesamt 60 Personen in einer Hütte, 20 davon Kinder, auch Ältere, eine Person ist dort leider verstorben. Es war total überfüllt. Trinkwasser bekamen wir nur, wenn wir Glück hatten, von Verkäufern, aber es war immer unsicher, ob sie in die Region kommen, das hing davon ab, ob sie Treibstoff hatten und ob nicht gerade bombardiert wurde. Wir hatten von allem zu wenig, als es kein Brot mehr gab, versuchten wir, Mehl zu bekommen und Brot auf offenem Feuer selbst zu machen, Gas zum Kochen gab es kaum. An manchen Tagen gab es kein Brot, nicht einmal für die Kinder, wir haben ihnen Gurken gegeben. Auch Krankheiten breiteten sich aus, Brechdurchfall bei Erwachsenen und Kindern, vielleicht vom Wasser, alle waren sehr erschöpft. Jeden Tag versuchten einige aus der Gruppe Essen zu finden. Reis, Dosenbohnen und Käse hatten wir am Anfang, später gab es fast nichts mehr. Kommunikation war ein Albtraum. Ich übertreibe nicht. Es ist das Schlimmste, wenn man so abgekoppelt ist, man fühlt sich, als wäre man nicht Teil dieser Welt. Empfang für einen Anruf zu bekommen war so schwer, Internetverbindung gab es sowieso keine. Also musste ich immer einige Straßen weit gehen, um Empfang zu bekommen, auf dem Weg gab es Bombardierungen, es fühlte sich an wie in einem Film. Die Straßen sind staubig, der Müll stapelt sich, die Müllabfuhr konnte ohne Treibstoff nicht sauber machen. Dann sieht man den Rauch von Luftangriffen in Gaza-Stadt, aber auch in der unmittelbaren Region.

Dienstag, 31. Oktober 2023: "Die Gefechte spitzen sich zu. Die Bodenoffensive ist in verschiedenen Zonen angelaufen. Es gibt überall zahlreiche Luftangriffe. Es gibt kaum Internet. Uns geht es gut. Heute habe ich kein Wasser gefunden. Ein Eselkarren hilft mir beim Tragen des Wichtigsten. Ich werde noch vor Anbruch der Dunkelheit wieder heimkehren, bevor ich nicht mehr heimkann. Ich habe gehört, dass es in Khan Younis Wasser gibt. Zu Fuß wird das wohl zwei bis drei Stunden dauern. Für meine Töchter würde ich alles tun. Sogar nach Gaza-Stadt gehen."

Mittwoch, 1. November 2023: "Der Wahnsinn hat wieder begonnen, so wie jeden Abend. Der Lärm von Flugzeugen und intensiven Bombardements, von Artillerie und Gefechten, aber wo genau, weiß ich nicht."

Donnerstag, 2. November 2023: "Wir haben einen Brunnen gefunden, aber wir brauchen Treibstoff, um die Pumpe zum Laufen zu bringen. Doch der ist rar geworden. Jeden Tag kämpfe ich dafür, das zu finden, was wir brauchen."

Sameh Rahmi mit seinen Töchtern Beirut und Fairuz (re.) am 23. November.

Privat/Rahmi

Samstag, 4. November 2023: "Wir haben mit großem Aufwand heute Wasser gefunden, Mehl und andere Kleinigkeiten."

Montag, 6. November 2023: "Die Nacht ist angebrochen und damit auch unsere Sorgen. Es ist eine Nacht voller Luftschläge. Ich hoffe, dass wir zu den Überlebenden gehören."

Najla Shawa in Ägypten: "Ich hoffe, das alles endet" Es ist traurig, aber ich hatte Glück. Ich konnte den Gazastreifen mit meiner Familie am 14. November verlassen. Mein Mann hat einen US-Pass, so wurden unsere Namen auf eine Evakuierungsliste gesetzt. Wir sind jetzt in Ägypten und wissen nicht, was mit uns passieren wird. Seit unserer Flucht am 13. Oktober träume ich von meinem Zuhause – ich konnte es nicht einmal ein letztes Mal besuchen, bevor ich gegangen bin, und auch jetzt gibt es keine Perspektive. Wir können nicht zurück. Ich weiß nicht, was mit meinem Zuhause passiert ist. Auch nach der vereinbarten Waffenruhe habe ich eigentlich keine Hoffnung. Ich hoffe nur, das alles endet. Ich hoffe, die Welt zieht Israel zur Verantwortung. Es ist einfach ein großes Massaker. Es muss sich etwas ändern.

Montag, 20. November 2023: "Wie es uns geht? Ich weiß nicht, wie ich eure Sorgen beschwichtigen kann. Meistens gibt es einfach keinen Mobilfunk. Gott sei Dank sind wir okay, aber auch nicht okay. Wenn wir gerade wieder Wasser haben, geht auf einmal das Mehl aus, und so läuft es mit allem. Die letzten zwei Tage hat es viel geregnet. Es ist echt kalt und sehr windig. Wir haben nicht genug Decken und können auch nicht heizen. Und in den Geschäften gibt es auch keine warme Kleidung zu kaufen."

Donnerstag, 23. November 2023: "Bitte holt mich und meine Familie hier raus".

Freitag, 24. November 2023: "Jetzt herrscht Ruhe, aber das ist nicht das Ende vom Krieg. Die alltägliche Situation ist schrecklich: allerlei Krankheiten sind im Vormarsch, Mangelernährung und fehlendes Trinkwasser. Die Waffenruhe wird nur vier Tage dauern. Dann herrscht wieder Krieg, wenn die Feuerpause nicht zuvor schon gebrochen wird."

