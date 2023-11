Quasi ein Bruch durch die vierte Wand: Kollegin R. wird dabei fotografiert, als sie Angeklagten A. vor Beginn seines Mordprozesses fotografiert. moe

Wien – Verteidigerin Astrid Wagner versucht in ihrem Eröffnungsplädoyer, das Wesen ihres Mandanten in den schönsten Farben auszumalen. "Er ist kein aggressiver Mensch", verweist sie auf die Unbescholtenheit des 35-jährigen Herrn A., der mit einer Mordanklage konfrontiert ist. "Er ist ein kleiner, ehrgeiziger Unternehmer", sagt sie und streicht positiv hervor, dass der im Jahr 2015 nach Österreich gekommene Iraner sich als Selbstständiger eine Existenz aufgebaut habe. Es sei daher völlig glaubwürdig, dass es sich nicht um einen Mord, sondern eine fahrlässige Tötung gehandelt hat, als in A.s Geschäftslokal am 7. Mai ein 38-jähriger Landsmann des Angeklagten nach einem Brustdurchschuss verblutete.

Zwei Tage lang hat das Geschworenengericht unter dem Vorsitz der Landesgerichtsvizepräsidentin Christina Salzborn Zeit, sich eine Meinung zu bilden, was am fraglichen Sonntag in der Simmeringer Hauptstraße wirklich passiert ist. Während die Staatsanwältin in ihrem Eröffnungsplädoyer darlegt, dass A. aus Geldnot den Getöteten übervorteilt und den Mann schließlich in Gegenwart der Gattin des Opfers vorsätzlich erschossen habe, sieht die Verteidigung – neben Wagner auch Michael Dohr – im Angeklagten das eigentliche Opfer.

Aber der Reihe nach. Aus Sicht der Anklagebehörde war A. nebenbei als Hawaladar tätig. "Hawala" nennt sich auf Arabisch das informelle System eines Geldüberweisungsdienstes, das in verschiedenen Kulturkreisen gebräuchlich und mit Western Union grob vergleichbar ist. Ein Kunde übergibt in Land A dem als Vermittler auftretenden Hawaladar eine Summe, der kontaktiert in Land B einen anderen Hawaladar, der dem Empfänger in lokaler Währung oder Devisen dann auszahlt. Die Vermittler erhalten eine Provision, Unterlagen über die Transaktion existieren nicht, das System beruht auf Vertrauen.

Sanktionen gegen den Iran

Laut Anklageschrift suchten der Getötete und seine Ehefrau wegen der internationalen Sanktionen gegen die Islamische Republik Iran auf dem Mitteilungsdienst Telegram nach so einem Hawaladar, um 33.000 Euro ihres Geldes in den Iran zu überweisen. A. meldete sich, am 6. Mai kam es in seiner kleinen Druckerei zu einem ersten Treffen, das ergebnislos blieb. Am nächsten Tag folgte ein neuer Versuch, dabei soll die Gattin A. ein Kuvert mit dem Geld übergeben haben. Er zählte und verstaute es, die "Überweisung" scheiterte aber neuerlich. Als der 38-Jährige das Geld zurückforderte, seien nur noch 26.000 Euro in dem Kuvert gewesen. Nach Darstellung der Gattin des Opfers sei es dann zu einer Auseinandersetzung gekommen, als der Angeklagte eine Pistole zückte und auf ihren Ehemann feuerte. Der war nicht sofort tot, sondern verwickelte A. noch in eine Handgemenge, ehe er zusammenbrach. Auch die Ehefrau soll den Angeklagten mit einer Stanzmaschine attackiert haben, um ihrem Mann zu helfen.

Als Motiv sieht die Staatsanwältin Geldnot, möglicherweise resultierend aus Glückspielabhängigkeit. Denn zwischen 2018 und November 2022 habe A. sich bei den österreichischen Kasinos selbst sperren lassen – ab November besuchte er aber wieder regelmäßig die Spielbanken. Er soll ab da private Darlehen aufgenommen haben, die er ebenso wenig beglich wie die Leasingraten für seinen Audi Q5 und die Miete für das Geschäftslokal. Das überrasche sie nicht, argumentiert die Anklägerin: Die Miete des Firmensitzes betrug 1100 Euro, die Wohnung kostete 1200 Euro, und alleine die Leasingrate für den Wagen belief sich auf 600 Euro – bei einem monatlichen Einkommen von 3000 Euro, wie A. bei der Polizei angab. Vor Gericht widerspricht der Angeklagte: Er habe zuletzt bei einem Umsatz von 43.000 Euro nämlich 8000 Euro im Monat verdient, lässt er übersetzen.

Verteidigung sieht keine Geldprobleme

Das führt auch Verteidigerin Wagner in ihren Eröffnungsworten an: "Ernstzunehmende Geldprobleme gab es nicht, auch keine Spielsucht. Sein Saldo im Kasino ist positiv", führt sie an. Es gäbe also überhaupt kein Motiv, daher sei die Anklage "wirr" und "hilflos". Und überhaupt sei es genau umgekehrt gelaufen – da A. expandieren und sich eine teure Maschine anschaffen wollte, habe er den in Kärnten lebenden Getöteten als Hawaladar benötigt, um von seiner Familie und durch einen Grundstücksverkauf im Iran zu 100.000 Euro als Eigenmittel für einen Bankkredit zu kommen.

Als die Transaktion nicht zustande kam, sei es bereits am Samstag zu einem heftigen Streit gekommen, am Sonntag habe nach einer neuerlichen Auseinandersetzung der Getötete plötzlich eine Pistole gezogen und den Angeklagten bedroht. A. habe ihm jedoch als Reaktion eine Tasse Tee angeboten, worauf der Kontrahent angeblich die Waffe weglegte. Daraufhin habe es der Angeklagte geschafft, die Pistole in seinen Besitz zu bekommen. Es folgte ein Handgemenge, bei denen sich der tödliche Schuss unabsichtlich gelöst hat, so die Version von A. und Verteidigung.

Mit dieser Version gibt es allerdings zwei Probleme: Die vorhandenen Beweise und Zeugenaussagen sprechen mehrheitlich dagegen – und Angeklagter A. schafft es in seiner Einvernahme, sich ständig zu widersprechen, einmal sogar innerhalb eines Gedankens. "Er hat die Waffe auf den Tisch gelegt. Ich habe gesehen, dass die Waffe auf dem Kühlschrank liegt und bin aufgesprungen", schildert er nämlich den entscheidenden Moment vor dem tödlichen Schuss.

Widersprüche und Tränen

A. verheddert sich aber auch bei der Darstellung der Geldflüsse – wer wem wo zu welchen Konditionen wie viel Geld geben sollte – in Widersprüche und ändert die Geschichte mehrmals. Er gesteht zwar einen zeitweisen Liquiditätsengpass ein, der habe aber daran gelegen, dass ihn "zwei Schwarze", wie er sie nennt, um 38.000 Euro betrogen hätten. Ins Kasino sei er nach der Selbstsperre wieder gegangen, da er im Oktober Streit mit seiner Lebensgefährtin, gleichzeitig Mutter seines Kindes, gehabt habe. Die Ehefrau, wie er sie konsequent nennt, sei ausgezogen, er habe den Anblick des leeren Kinderbettes nicht ertragen und Ablenkung gesucht. Die Erwähnung der 21-Jährigen ist es auch, die ihm Tränen in die Augen treibt, den Tod des 38-Jährigen kann er emotionslos schildern.

A.s Ex-Lebensgefährtin ist es dann nach der Mittagspause allerdings auch, die endgültig große Breschen in die Verteidigungslinie schlägt. Entgegen der Erwartungen von Wagner und Dohr macht die afghanische Studentin nämlich nicht von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Ab Oktober 2022 habe sich ihr Partner massiv verändert, schildert sie. "Er ist ein Narzisst, er hat eine Persönlichkeitsstörung", ist sie als Zeugin überzeugt. Er sei gewalttätig gewesen, zwei Mal habe sie ihn angezeigt. Ein erster Strafprozess wegen Körperverletzung habe nur deshalb mit einem Freispruch geendet, da sie nach A.s Drohung, ihr das Kind zu entziehen, nicht ausgesagt habe.

Sie beteuert auch, nicht gewusst zu haben, dass der Angeklagte seinen Leasingwagen auf ihren Namen angemeldet hatte, auf den entsprechenden Vertrag sei sie erst beim Auszug im Oktober gestoßen. Auch von seiner Tätigkeit als nicht lizensierter Überweisungsdienst will sie nichts bemerkt haben. Und sie erzählt dem Gericht auch, was ihr A. am Telefon gesagt habe, als er nach der Bluttat kurz auf der Flucht gewesen ist. "Er hat mich angerufen und gesagt: 'Ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Ich habe einen schwarzen Mann erschossen! Ich muss jetzt weg.'" Sie habe es schlussendlich aber geschafft, den Angeklagten zur Aufgabe zu bewegen.

Ein Urteil soll am 12. Dezember fallen. (Michael Möseneder, 21.11.2023)