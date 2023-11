Der Ariya ist optisch eine markante Erscheinung, und er fährt sich komfortabel. Foto: Stockinger

Nissan war mit dem Leaf (Englisch für "Blatt") einer der Pioniere bei Elektrofahrzeugen. Ab 2010 in Japan und ab 2012 dann auch in Europa auf dem Markt, wurde der Leaf bald schon zum meistverkauften E-Auto der Welt. Irgendwann kamen dann der BMW i3, das Model S von Tesla und der Renault Zoe. Und Nissan? Die Japaner verbesserten das Basismodell, verkauften den Leaf weiter, verloren aber zusehends den Anschluss, trotz zweiter Leaf-Generation. Jetzt meldet sich Nissan mit dem Ariya zu Wort. Kann das Unternehmen damit an die früheren Erfolge anschließen?

Beim Ariya haben sich die Autobauer aus Japan für einen vollelektrischen, geräumigen Crossover-SUV entschieden – ein Zugeständnis an den Zeitgeist. Nissan dockt damit auch ein Stück weit an das heißumkämpfte Premiumsegment an.

Nissan bemüht sich um hochwertige Materialanmutung. Und das Bedienkonzept ist reichlich Touch-fixiert, wie das heutzutage fast überall der Fall ist. Foto: Stockinger

Das Design des Ariya ist überaus futuristisch, sowohl innen als auch außen. Damit hebt sich das Auto definitiv vom Mainstream ab. Zudem achtet der Hersteller darauf, für jeden und jede die passende Motorisierung und Batteriekapazität zu haben. Los geht's mit 160-Kilowatt-(218 PS)-Frontantrieb, einer 63-kWh-Batterie und 401 Kilometer Reichweite gemäß WLTP-Testzyklus.

Frontantrieb und Allrad

Wer sich für die 87-kWh-Batterie entscheidet, kann zwischen Vorderrad- (178 kW / 242 PS) und Allradantrieb (225 kW / 306 PS) wählen. Die theoretische Reichweite steigt dann auf gut 500 WLTP-Kilometer. Dann wäre da noch das Modell mit dem e-4orce-Allradantrieb, der es auf 290 Kilowatt bzw. 394 PS bringt.

Unser Testauto hatte im Unterboden die 87-kWh-Batterie verbaut, mit Kraftübertragung auf die Vorderräder. Statt eines Kühlergrills wie bei den Verbrennern gibt es beim Ariya eine große, mit feinem Muster unterlegte Fläche, wobei sich die angedeuteten Rechtecke von innen nach außen vergrößern und im Wageninnern fortsetzen.

Auch das Heck macht etwas her. Auffallend ist dabei die durchgezogene Leuchte, in die der Nissan-Schriftzug integriert ist.

Das Heck fällt coupéhaft ab, was die Kopffreiheit der hinteren Passagiere aber nur geringfügig beeinträchtigt. Foto: Stockinger

Besonders gut durchdacht ist der Kofferraum, der rund 500 Liter fasst. Durch Umlegen der Rückbank lässt sich das Volumen auf 1.000 Liter verdoppeln. Praktisch sind die zwei Bodenelemente, die mit der Ladekante eben abschließen; sie lassen sich recht einfach herausschieben und etwa zehn Zentimeter tiefer verstauen. So gewinnt man zusätzlichen Stauraum, wenn man beispielsweise etwas größere Blumenstöcke transportieren möchte.

Seitenfächer für Ladekabel

Eines der Bodenelemente kann man vertikal aufstellen, um in der abgezirkelten Vertiefung Dinge zu deponieren, die nicht verrutschen sollten. Für die Ladekabel sind eigene Seitenfächer vorgesehen.

Was die Ausstattung betrifft, bietet der Ariya zumindest optional so gut wie alles, was derzeit angesagt ist: AC-Lader mit 22 Kilowatt, ein wassergekühltes Batterietemperatur-Managementsystem, 10,8-Zoll-Head-up-Display, Bose-Soundsystem mit zehn Lautsprechern, digitaler Innenspiegel mit Kamerafunktion und zudem noch alle gängigen Assistenzsysteme.

500 bis 1.000 Liter Volumen fasst der Kofferraum, er ist obendrein gut durchdacht. Zugang erfolgt über die weit aufschwingende Heckklappe. Foto: Stockinger

All das hat natürlich seinen Preis: Inklusive Evolve-Paket, in das auch die aerodynamisch optimierten 20-Zoll-Leichtmetallfelgen integriert sind, gibt es den Ariya in Österreich ab etwa 67.500 Euro.

Das Raumangebot in Nissans Crossover-SUV ist großzügig, die Sitze sind hochwertig und geben guten Seitenhalt, wenn es schneller um die Kurve geht. Sie sind elektrisch verstellbar, das Lenkrad übrigens auch. Einmal passend eingestellt, kann man die Sitzposition speichern und per Knopfdruck wiederherstellen, wenn das Auto zuvor von jemand anderem gefahren wurde.

Für Interieurgestaltung und Farbkombinationen zeichnet Designerin Kyehyun Ahn verantwortlich. Foto: Nissan

Schick, aber unpraktisch sind die in Cockpit und Mittelkonsole integrierten Touchknöpfe. Will man beispielsweise vom Eco- oder Standard- in den Sportmodus wechseln, muss man den Blick von der Fahrbahn nehmen, damit der Finger das richtige Touchfeld findet.

Mit einer faktischen Reichweite von 420 km und einem Durchschnittsverbrauch von weniger als 19 kWh / 100 km ist der Ariya auch für Pendler ein brauchbares Auto. Wer hingegen relativ oft relativ lange Strecken zurücklegen muss, könnte über kurz oder lang mit den vergleichsweise langen Ladezeiten hadern. Schnellladen von 20 auf 80 Prozent dauert real etwa 40 Minuten. (Günther Strobl, 24.11.2023)