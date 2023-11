Was den meisten alten E-Autos gemein ist: sehr geringe Reichweite. Der VW e-Golf zählt zu den vier wichtigsten gebrauchten E-Autos in Österreich ... Foto: Stockinger

Am interessantesten ist die Anschaffung eines Elektroautos als Dienstwagen. Denn bei betrieblicher Nutzung profitiert man am meisten von den zahlreichen Unterstützungen und Förderungen für die E-Mobilität. Das ergibt dann trotz des vergleichsweise hohen Kaufpreises für ein Elektroauto letztlich eine attraktive monatliche Belastung, insbesondere durch Wegfall der Sachbezugsbesteuerung.

Anders ist das beim Privatkauf: Hier reduziert sich der Listenpreis beim Kauf durch die staatliche Förderung lediglich um 3.000 Euro. Den Förderanteil des Importeurs von 2.000 Euro hat wohl der Händler bei seiner Kalkulation schon vorher draufgeschlagen.

Förderung hin oder her, Elektroautos sind nach wie vor erheblich teurer als vergleichbare Verbrenner. Die Preisliste beginnt bei knapp 40.000 Euro, nicht wirklich komplett alltagstaugliche Modelle ausgenommen (z. B. Dacia Spring). Und wie üblich machen Basismodelle aufgrund ihrer Ausstattungsmängel nicht unbedingt Freude. Sind wir also bei 50.000 Euro und mehr für ein nagelneues Elektroauto.

... ebenso der Zoe – eine Pioniertat, die Renault bis heute Sympathien sichert. Foto: Stockinger

Da möchte man doch meinen, es wäre eine erquickliche Idee, einfach einen Gebrauchtwagen zu erstehen. Und tatsächlich: In manchen Fällen kann das sogar Sinn machen, vor allem bei privater Nutzung und einem klar definierten Einsatzprofil. Illusionen, dass der Gebrauchtwagenmarkt E-Autos als Schnäppchen bereithalten würde, seien allerdings gleich zerstreut. 10.000 Euro sind derzeit für ein gerade noch brauchbares Elektroauto hinzulegen, oft ist noch extra eine Batteriemiete von 100 Euro im Monat zu bezahlen.

Sturm auf gebrauchte Teslas

Der Sturm auf gebrauchte Teslas scheint besonders stark zu sein: 30.000 Euro für ein acht Jahre altes Fahrzeug mit mehr als 150.000 Kilometern auf dem Buckel sind keine Seltenheit auf Gebrauchtwagenbörsen. Selbst bei guter Pflege und schonendem Umgang mit der Batterie muss man schon mit eingeschränkter Reichweite und drohenden Zellschäden rechnen, auch wenn eingefleischte Tesla-Fahrer gern von ihrer langen Batterielebensdauer schwärmen.

Eine spezielle Konstellation für die Anschaffung eines gebrauchten Elektroautos stellt das Leben auf dem Land und in den Speckgürteln der Großstädte dar. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und sind damit in der Lage, den Strom für Ihr Elektroauto selbst zu erzeugen, und Ihr Auto parkt auch vorwiegend tagsüber zu Hause. Dann ist das eine ideale Voraussetzung, denn Sie können ohne Umwege die Energie fürs Fahren selber herstellen.

Zu diesem Führungsquartett zählt auch der Nissan Leaf, dessen erste Generation im Jahr 2010 auftauchte und in Kalifornien rasch zum Kultmobil wurde. Foto: Stockinger

Der Alltag hält viele Kurzstreckenfahrten bereit, zum Supermarkt, zum Lagerhaus, zum Müllplatz, ins Wirtshaus, zur Schule, aufs Amt, zur Oma in die Seniorenresidenz, zum Opa auf den Friedhof. Das sind immer wieder einmal fünf, zehn oder 20 Kilometer hin und zurück. Leise loszuschnüren, ohne jedes Mal einen brummigen Verbrenner anzuwerfen, wär doch eigentlich eleganter.

Bei diesem Einsatzprofil ist auch eine möglichst große Reichweite nicht unbedingt das oberste Kriterium. Selbst ältere Fahrzeuge mit kleineren Batterien und bereits gesunkener Reichweite kämen hier noch infrage.

Vor zehn Jahren ging es los

Die Geschichte der neuzeitlichen Elektroautos begann in Österreich vor rund zehn Jahren mit Tesla, Renault Zoe, Nissan Leaf, BMW i3 und VW e-Golf. Das sind auch jene Modelle, die am Gebrauchtwagenmarkt – abgesehen von Vorführwagen der Händler und Grauimporten – die dominante Rolle spielen.

Durch Kauf eines jungen Gebrauchten spart man nur selten Geld, aber man verkürzt die oft viele Monate lange Lieferzeit. Man muss allerdings aufpassen, dass der junge Gebrauchte noch unter die Förderkriterien fällt.

Vierter im Begehrlichkeitsbunde ist die Elektro-Version des Ioniq, die Hyundai 2016 lancierte. Das Modell gab es auch mit Vollhybrid- und Plug-in-Hybrid-Antrieb.

Bei den älteren Gebrauchten gibt es durchaus einige Punkte, die unbedingt beachtet werden sollten. Der springende Punkt ist der Zustand der Batterie. Sie ist das Teuerste im Auto. Im Internet kursieren zwar irgendwelche Preislisten von Ersatzbatterien. Uns ist es aber nicht gelungen, einen solchen Preis verlässlich zu ermitteln. Der Austausch einer kompletten Batterie käme nur nach einem Unfall mit starker Verformung des Fahrzeugs infrage, dann ist aber meistens ohnehin das ganze Auto Schrott.

Gesundheitszustand überprüfen

Eine defekte Batterie äußert sich oberflächlich in geringerer Reichweite. Meist sind einzelne Zellen defekt, die sich aber schnell diagnostizieren lassen. Dann wird das entsprechende Modul getauscht. Wie viel das kostet, hängt im Wesentlichen vom Arbeitsaufwand ab, der kann sehr unterschiedlich sein. So sieht man die Situation jedenfalls bei Volkswagen.

Der Gesundheitszustand einer Batterie lässt sich mittlerweile sehr gut überprüfen. Man kann sozusagen in die Batterie hineinschauen. Der Diagnosespezialist Aviloo bietet dafür Werkzeuge an. Dabei wird die Batterie vollgeladen und dann leergefahren, während am Diagnosestecker ein Kastl hängt, das Daten aufzeichnet und direkt an die Aviloo-Cloud übermittelt. Das Kastl kann man selbst bei aviloo.com besorgen oder von einem Autofahrerklub anstecken lassen.

Der BMW i3 bekam keinen direkten Nachfolger, er gilt heute schon als Geniestreich. Karbonkarosserie: Wenn die Batterien so schwer sind, muss anderswo die Masse runter, so die Überlegung der Ingenieure. Foto: Stockinger

Aus Millionen Datenpunkten ergibt sich dann der State of Health (SoH) der Batterie, also ihr Gesundheitszustand. Danach gibt's ein Zertifikat. Ohne so eine Prüfung sollte man ein gebrauchtes Elektroauto gar nicht kaufen. Erstaunlich: Manchmal weisen sogar Neuwagenbatterien unterschiedliche Gesundheitszustände auf.

Interessant beim Gebrauchtwagenkauf wäre auch eine verlässliche Auskunft, ob das Auto überwiegend schnellgeladen wurde. Das verringert auch die Batterielebensdauer erheblich.

Das größte Manko der gebrauchten Elektroautos ist wohl, dass sich die früheren Generationen zwar als relativ robust herausgestellt haben, aber ihre damals üblichen kleinen Batterien erzielen doch oft nur grenzwertig geringe Reichweiten, die sich naturgemäß im Winter noch einmal verringern. Mit oft nur einphasiger Ladetechnik können sie auch nur mit maximal 3,7 kW geladen werden – was dann aber auch wieder nicht ewig dauert, weil die Batterie eh so klein ist. (Rudolf Skarics, 24.11.2023)