Ausgerechnet Camilla! Die neue Staffel der Erfolgsserie "The Crown" ruft wieder einmal in Erinnerung, wie verhasst die langjährige Geliebte des damaligen Kronprinzen Charles bei den Briten war – und welch großen Anteil daran die Medien hatten mit ihren unverantwortlichen, häufig frei erfundenen Storys. Vergeben und vergessen, so scheint es: Die mittlerweile gekrönte Königin jedenfalls hat jetzt Journalisten, vor allem aber Journalistinnen für deren Einsatz gelobt: "Ich weiß, wie hart Ihre Arbeit ist."

Die neuesten "Crown"-Folgen zeigen den aus heutiger Sicht beinahe unfassbaren Medienzirkus, der rund um den Tod von Prinzessin Diana im August 1997 herrschte. Im Rosenkrieg der Waleses – sowohl der damalige Prinz Charles wie Diana selbst spannten die Medien für ihre Zwecke ein – schien jedes Mittel recht: Paparazzi lauerten Diana tagelang auf, verstellten ihr den Weg, provozierten sie mit Beschimpfungen. Trugen sie auch Mitschuld am Unfalltod im Pariser Alma-Tunnel?

Hohn und Spott für Diana als Geist

Davon scheinen die mittlerweile erwachsenen Prinzen William und Harry fest überzeugt, jedenfalls machen sie aus ihrer Verachtung für Journalisten ebenso wenig ein Hehl wie König Charles III. Dass dem damaligen Prinzen in einer "Crown"-Folge der Geist seiner verstorbenen Ex-Frau erscheint, löste auf der Insel Hohn und Spott aus. Die televisuelle Albernheit dürfte aber einen wahren Kern haben: Von Schuldgefühlen und tiefem Bedauern heimgesucht war der knapp 50-Jährige damals allemal.

Viel härter als den Thronfolger traf damals der Zorn der Öffentlichkeit dessen langjährige Geliebte, die damalige Mrs Parker Bowles. Von der Boulevardpresse als "Rottweiler" verspottet und mit der glamourösen toten Prinzessin verglichen, glichen Camillas öffentliche Auftritte jahrelang einem Spießrutenlauf. Offenbar aber hat sich die heute 76-Jährige einen unvoreingenommenen Blick auf die Medien bewahrt – ganz bestimmt jedenfalls ihr britisches Understatement.

Gelächter im Saal

Die "Verantwortung Ihrer Profession" kenne sie aus zweiter Hand ganz gut, sagte die Königin am Montag auf einem Galaabend des Londoner Clubs der Auslandspresse (FPA). Zum einen habe sie Journalisten in der Familie. Zum anderen aber, teilte die Festrednerin mit vergnügtem Lächeln mit, sei sie über die Jahre "gelegentlich sogar der Gegenstand der einen oder anderen Story" gewesen. Gelächter im Saal.

Die FPA ist die älteste Interessenvertretung von Auslandskorrespondenten weltweit. Ihre Gründung vor 135 Jahren geht auf die internationale Sensation des Jahres 1888 zurück: die vergebliche Jagd von Scotland Yard auf den Serienmörder Jack the Ripper (mittlerweile fast zweifelsfrei identifiziert als Aaron Kosminski). Eine Gruppe der nach London entsandten Korrespondenten, damals allesamt Männer, fasste den Beschluss, gemeinschaftlich gegenüber den britischen Behörden aufzutreten in der Hoffnung, auf diese Weise besser an Informationen zu kommen. Dieses Prinzip liegt der längst fest in Frauenhand befindlichen FPA bis heute zugrunde.

Online-Beschimpfungen verurteilt

Camilla verurteilte die weitverbreiteten Online-Beschimpfungen von Journalisten, besonders aber Journalistinnen und lobte mutige Frauen für deren Berichte von den Kriegen in der Ukraine und im Gazastreifen. Dort sind nach Angaben des Komitees zum Schutz von Journalisten seit den Hamas-Massenmorden vom 7. Oktober bereits 48 Medienschaffende getötet worden. Die Königin erinnerte an zwei prominente Reporterinnen: die 2012 im syrischen Bürgerkrieg getötete "Sunday Times"-Berichterstatterin Marie Colvin und die auf Malta ermordete Investigativreporterin Daphne Caruana Galizia, deren Recherchen posthum die Regierung des EU-Mitglieds zu Fall brachten.

Schließlich kam die Rednerin auch auf eines ihrer Herzensanliegen zu sprechen: den Kampf gegen häusliche und sexuelle Gewalt gegen Frauen weltweit, nicht zuletzt an Kriegsschauplätzen. An die Adresse ihres Publikums gewandt sagte sie: "Sie haben die Möglichkeit, das zerstörerische Schweigen zu brechen, von dem Missbrauch häufig umgeben ist." (Sebastian Borger, 21.11.2023)