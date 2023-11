19.40 REPORTAGE

Re: Frauenpower für San Marino – Ein Zwergstaat erfindet sich neu San Marino gilt als

älteste Republik der Welt. Es sind vor allem mutige Frauen, die den Staat in die Moderne katapultieren. Bis 20.15, Arte

20.15 REPORTAGE

Dok 1: Auf Schnäppchenjagd – Österreich spart Hanno Settele macht sich auf die Suche nach kleinen Methoden, um im Alltag Geld zu sparen, und findet mit Wirtschaftspsychologin Julia Pitters heraus, warum uns Geldausgeben Schmerzen verursacht und warum wir unsere Psyche durchschauen müssen, um weniger einzukaufen. Um 21.05 Uhr folgt die Doku Black Friday & Konsumwahn. Bis 21.55, ORF 1

Schüler Morin (Leo Alonso-Kallscheuer) mit seiner KI Leona Leona (Yodit Tarikwa) in "Morin", 20.15 Uhr in der ARD. BR/ARD Degeto/Hendrik Heiden

20.15 NEAR FUTURE

Morin (D 2023, Almut Getto) Morin ist elf, er hat gerade die Aufnahmeprüfung an der angesehenen Kids-Academy mit Schwerpunkt Weltraumforschung bestanden. Wirtschafts­unternehmen suchen dort im Jahr 2037 nach ihren Leistungsträgern. Bis 21,45, ARD

20.15 DOKUMENTATION

JFK Revisited – Die Wahrheit über den Mord an John F. Kennedy Der Mord an John F. Kennedy beschäftigt weiterhin. US-Regisseur Oliver Stone zeichnet nach Tatort Dallas nun ein neues Bild des Anschlags. Er stellt sowohl die Ermittlungen zu den Flugbahnen der tödlichen Schüsse als auch die Annahme, dass der vermeintliche Schütze Lee ­Harvey Oswald allein gehandelt haben soll, infrage. Bis 22.10, 3sat

22.10 AUFARBEITUNG

Platzspitzbaby (CH 2020, Pierre Monnard) Die elfjährige Mia (Luna Mwezi) zieht nach der Auflösung der offenen Drogenszene Zürich mit ihrer drogensüchtigen Mutter Sandrine (Sarah Spale Bühlmann) aufs Land. Das Mädchen hofft, dass ihre Mutter von den Drogen loskommt. Was nicht funktioniert. In einer Kindergang findet Mia eine Ersatzfamilie. Basierend auf Michelle Halbheers autobiografischem Buch. Bis 23.45, 3sat

22.15 DIABOLISCH

Im Auftrag des Teufels (The Devil’s Advocate, USA 1997, Taylor Hackford) Keanu Reeves durchlebt als Junganwalt eine Erfolgsserie, wechselt in ein renommiertes New Yorker Büro und stürzt sich in die Arbeit. Bald tauchen erste Probleme auf, seine Frau leidet unter Albträumen. Als ob das nicht genug wäre, wird der zunehmend dämonisch wirkende Chef Al Pacino immer unheimlicher. Diabolische Parabel. Bis 00.55, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Gaza – Kampf ums Überleben Fünf Einwohner des Gazastreifens erzählen, wie sie versuchen, die israelischen Luftangriffe zu überleben. Bis 23.05, ORF 2

In der ORF-Doku "Gaza - Kampf ums Überleben" erzählen Betroffene über ihre Situation. Foto: ORF/Journeyman

23.00 SEELENTRIP

Abteil Nr. 6 (SR 2021, Juho Kuosmanen) Die finnische Studentin Laura hat Liebeskummer. Um die Trennung zu verarbeiten, flieht sie mit dem Zug in den Norden Russlands und trifft im Abteil den russischen Minenarbeiter Ljoha. Kuosmanen gewann 2021 mit dieser Reise zweier Außenseiter den Großen Preis der Jury in Cannes. Bis 00.45, Arte