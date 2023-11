Polizeiabsperrung vor dem Parlament. Standard/Harald Fidler

Wien – Am Dienstagnachmittag ist es in Wien erneut zu Verkehrsblockaden durch Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation gekommen. Laut STANDARD-Informationen hat die Gruppe vor dem Parlament eine Blockade errichtet. Der Verkehr auf dem Ring stockt, die Polizei ist im Einsatz. Die Gruppe hat sich inzwischen auch auf X, vormals Twitter, zu Wort gemeldet. "Einmal mehr wird gefordert, dass die Regierung, allen voran Bundeskanzler Nehammer, die Empfehlungen vom Klimarat endlich ernst nimmt", heißt es in dem Posting.

Bereits am Vormittag hatten Aktivisten die Westeinfahrt, den Matzleinsdorfer Platz bei der Triester Straße und den Franz-Josefs-Kai blockiert. (red, 21.11.2023)