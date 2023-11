Ein Rendering des Triforét Alpinresorts in Hinterstoder samt Lodges. Am Freitag kommender Woche wird aufgesperrt. HO

Es ist eines der spektakulärsten Projekte, die in diesem Tourismuswinter in Österreich an den Start gehen: das Alpinresort Triforêt in Hinterstoder, Oberösterreich. 40 Millionen Euro hat eine Investorengruppe um den Private-Equity-Spezialisten Michael Fröhlich in die Renovierung des einstigen Berghotels Hinterstoder samt Zubau von 20 Lodges investiert.

Dabei war es alles andere als ausgemacht, dass das Projekt in der geplanten Form und Größe realisiert werden kann. "Vor Corona hatte ich Respekt, aber keine Angst", sagt Fröhlich im STANDARD-Gespräch. "Schwierig wurde es im Vorjahr, als die Energiepreise in die Höhe geschossen sind, die Zinsen zu steigen begonnen haben und die Banken fordernder geworden sind, was Eigenkapital betrifft. Aber wir haben es durchgezogen und eröffnen wie geplant am 1. Dezember."

Corona als Ideengeber

Mit wir meint Fröhlich sich, seinen Partner Alois Aigner und andere Investoren wie Promiwinzer Leo Hillinger, die an das Projekt von Beginn an geglaubt haben. Die Idee dazu sei ihm während Corona gekommen, sagt Fröhlich.

Den ersten Lockdown verbrachte der ehemalige Geschäftsführer von Accenture Österreich, der u. a. den Bawag-PSK-Merger begleitet hat und inzwischen seine eigene Unternehmensberatung (Lucsien) betreibt, in seinem Ferienhaus in Hinterstoder auf 1400 Meter Höhe.

"Ich habe jeden Morgen eine Skitour gemacht und mich am Nachmittag um meine Projekte in New York gekümmert. Jedes Mal ist mir bei meinen Ausflügen das leerstehende Berghotel ins Auge gestochen, 300 Meter von meinem Haus entfernt", sagt Fröhlich. "Mir war sofort klar, welches Potenzial das Haus in dieser einzigartigen Lage hat." Es habe mehrerer Anläufe bedurft, die damals 80-jährige Eigentümerin zum Verkauf der Immobilie samt Grundstück zu bewegen. Ende 2020 war es dann so weit.

Michael Fröhlich, Mitbegründer und Managing Partner der Limestone Gruppe, die das Projekt Triforêt Alpinresort in Hinterstoder umgesetzt hat. Limestone

Um das Projekt voranzutreiben, gründete Fröhlich mit dem auf Bauprojekte (u. a. Danube Flats und Triiiple, Wien) spezialisierten Freund aus Kindheitstagen, Aigner, die Limestone Holding. Beide halten jeweils 50 Prozent. "Wir waren die einzigen Gorillas, die gesagt haben, lass uns antizyklisch vorgehen; und wenn Corona vorbei ist, haben wir ein tolles Produkt, das funktionieren wird", erinnert sich Fröhlich.

Die Tourismusberatung Prodinger hat das Projekt begutachtet und für in Ordnung befunden. "Wir setzen nur Konzepte um, bei denen keine kalten Betten entstehen, also keine Zweitwohnsitze damit begründet werden", sagt Prodinger-Geschäftsführer Thomas Reisenzahn. "Das ist hier gewährleistet."

Das Hauptgebäude des Triforêt wurde um 20 Lodges ergänzt. HO

Im März 2022 wurden nahe der Liftanlagen, die zum Firmenimperium von Ex-ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel gehören, Bauarbeiten begonnen. Die Finanzierung erfolgt über "buy to let", die Preise pro Einheit liegen zwischen 0,3 und 1,4 Millionen Euro. Die Investoren treten das Nutzungsrecht ab, können aber zu Sonderkonditionen einchecken.

Betrieben wird Triforêt von der deutschen Arcona. 25 Prozent der Monatsumsätze kommen den Investoren zugute. Der Jahresgewinn wird 50:50 geteilt. Außerdem verpflichtet sich Arcona, drei Prozent des jährlichen Umsatzes für Instandhaltung zurückzustellen. Von den 61 Einheiten sind laut Fröhlich 25 verkauft, 20 seien noch zu haben, 15 bis 20 wolle man selbst behalten.

Hinterstoder steht hinter dem Projekt

In Hinterstoder ist man durchwegs zufrieden, welche Entwicklung das Projekt genommen hat. Für den Ort sei es gut, dass das Anfang der 1970er-Jahre errichtete und seit 2020 leerstehende Hotel wieder mit Leben erfüllt wird, sagt Bürgermeister Klaus Aitzetmüller (ÖVP). Davon sollte auch der Tourismus in der Region profitieren, zumal das Hotel ganzjährig offen hält. Schneesicherheit im Winter und Sommerfrische von Juli bis August sollen Gäste aus dem In- und Ausland anlocken. (Günther Strobl, 21.11.2023)