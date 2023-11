Wien/Unterföhring/Mailand – Der italienische Berlusconi-Medienkonzern Media For Europe (MFE) hat ein zweites Mal den geplanten Erwerb der alleinigen Kontrolle über die deutsche Fernsehsendergruppe ProSiebenSat1 (P7S1) bei der österreichischen Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) angemeldet. Die Zusammenschlussanmeldung hat die Behörde am Dienstag auf ihrer Webseite bekanntgemacht. Die Prüffrist läuft vorerst bis zum 19. Dezember. In Österreich gehören die Fernsehsender Puls 4, ATV und Puls 24 zu ProSiebenSat1.

Der Medienkonzern Media For Europe will die alleinige Kontrolle über die deutsche Fernsehsendergruppe ProSiebenSat1. AFP/CHRISTOF STACHE

MFE, der Medienkonzern des heuer verstorbenen früheren italienischen Premierministers Silvio Berlusconi, hatte bereits im Dezember 2022 die Kontrolle über den deutschen Fernsehkonzern angestrebt, den Antrag aber Ende Jänner 2023 zurückgezogen, nachdem die BWB eine vertiefte Prüfung angekündigt hatte. Neben der BWB hatte sich auch die Medienbehörde KommAustria wegen potenziell negativer Auswirkungen auf die Medienvielfalt kritisch geäußert.

Schon beim Rückzug des Antrags hieß es von MFE, die Pläne einer höheren Beteiligung an der Sendergruppe weiterverfolgen zu wollen. Ziel sei eine einfachere Struktur der MFE-Beteiligung an P7S1. Schon jetzt ist MFE mit 26,58 Prozent größter Aktionär. (APA, 21.11.2023)