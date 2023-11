Wien - Der Streamingdienst Joyn präsentiert ab 25. November erstmals die Geschichte um das Haus Targaryen im kostenlos zugänglichen Stream. Alle zehn Folgen der ersten Staffel von "House of the Dragon" stehen ab 25. November bereit.

Matt Smith als Daemon Targaryen im Fantasy-Epos "House of the Dragon". HBO

Der "Game-of-Thrones"-Ableger feiert seine Premiere im Free-TV in drei Prime-Time-Specials auf ATV2. Die ersten drei Folgen von "House of the Dragon" gibt es am 30. November ab 20.15 Uhr, gefolgt von der nächsten Triple-Ausgabe am 1. Dezember und dem Finale mit vier Folgen am 2. Dezember, immer um 20.15 Uhr.

200 Jahre vor den Ereignissen der Originalserie "Game of Thrones", erzählt "House of the Dragon" die Geschichte um das Haus Targaryen basierend auf der Buchvorlage von "Feuer und Blut" von George R. R. Martin. In die Hauptrollen schlüpfen Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel und Rhys Ifans. (red, 21.11.2023)