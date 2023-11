Diana und Dodi Al.Fayed verbringen romantische Tage auf einer Luxusyacht im Mittelmeer, bevor sie in Paris von Paparazzi terrorisiert werden und flüchten. Wie es weitergeht, wissen wir alle. In Teil 1 der letzten Staffel von "The Crown" wird die Geschichte trotzdem noch einmal erzählt. Ob man dabei Neues erfährt und warum die Queen zur Nebendarstellerin degradiert wird, bespricht "The Crown"-Fan und STANDARD-Berlin-Korrespondentin Birigit Baumann im Podcast mit Doris Priesching und Michael Steingruber. (red, 23.11.2023)

