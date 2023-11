Liebe Leserin, lieber Leser,

als am Freitag verkündet wurde, dass der OpenAI-CEO Sam Altman gefeuert wurde, hielt die Tech-Welt den Atem an. Dieser Rauswurf durch den Vorstand bei der wichtigsten KI-Firma der Welt kam völlig unerwartet. Altman war das Gesicht und offenbar auch die Seele des seit letztem Jahr so präsenten Unternehmens. Die folgenden Zustände als "chaotisch" zu bezeichnen, wäre eine Untertreibung. Wir ordnen die wichtigsten Fakten zum Drama um OpenAI ein.

Teslas Lkw namens Semi macht ebenfalls Probleme, jedenfalls steht der Verdacht im Raum, Tesla hätte die Leistungsdaten geschönt. Ein Pepsico-Mitarbeiter sieht den E-Lastwagen als "Desaster" mit deutlich niedrigerer Reichweite als angegeben und gravierenden Zuverlässigkeitsproblemen.

Das und viel mehr lesen Sie heute im Web-STANDARD. Wir wünschen spannende Lektüre!

Die aktuellen Ereignisse rund um Sam Altman und was sie für die Zukunft der KI-Forschung bedeuten

Insider: Teslas Lkw Semi hat in der Praxis grobe Probleme

Wie man mit der E-ID online ein Unternehmen gründet

Wie sich Binance mit vier Milliarden Dollar "freikaufen" könnte

Yadea Kemper: E-Motorrad soll sich in zehn Minuten fast vollladen lassen

Black Friday: Betrugsmaschen, Fake-Shops und wo wirklich gespart werden kann

Kurze Digital-Detox-Phasen bringen keine deutlichen Vorteile

Musks X verklagt Kritiker nach Flucht von Werbekunden