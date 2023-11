Wie so oft holen sich Forschende Inspiration aus der Natur imago/blickwinkel

Die Behandlung und die Heilung von Verbrennungswunden sind in der Medizin noch immer Herausforderungen. Schwere Brandverletzungen können für den Organismus weit über die direkt betroffenen Körperareale hinaus ernsthafte Konsequenzen mit sich bringen, von pathologischen Immunvorgängen bis zum multiplen Organversagen.

Sind die Wunden so tief, dass sich die Haut nicht mehr von alleine regenerieren kann, hilft meist nur noch eine Hauttransplantation. Dabei wird nach Möglichkeit gesunde Haut von einer unverbrannten Körperstelle auf die Verbrennungswunde verpflanzt. Steht zu wenig eigene Haut oder menschliche Spenderhaut zur Verfügung, sind auch sogenannte Xenotransplantationen eine Option, bei denen tierische Haut auf den Menschen übertragen wird.

Natürliches Material

Bisher wurde dafür häufig Schweinehaut verwendet. Als temporäre Barriere über der Wunde soll sie vor Infektionen und Flüssigkeitsverlust schützen und die natürliche Heilung ankurbeln, wobei stets das Risiko einer Abstoßung des körperfremden Materials besteht.

Lars-Peter Kamolz, Vorstand Grazer Universitätsklinik für Chirurgie JOANNEUM RESEARCH/Bergmann

Probleme wie diese haben die Suche nach Alternativen angekurbelt und zur Entwicklung von azellulärer Fischhaut geführt, weiß der Vorstand der Grazer Universitätsklinik für Chirurgie, Lars-Peter Kamolz: "Ein großer Vorteil der Fischhaut ist ihre hohe Biokompatibilität. Da sie ein natürliches Material ist, löst sie in der Regel keine allergischen Reaktionen aus und kann von vielen Patienten gut vertragen werden."

Wundersamer Hautersatz

Azelluläre Fischhaut dient bei der Behandlung von Brandwunden vorübergehend als Hautersatz. Durch ihren hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren reduziert sie entzündliche Reaktionen und fördert proinflammatorische Zytokine, die die Wundheilung begünstigen. "Aufgrund dieser vorteilhaften Eigenschaften bei der Wundheilung könnte azelluläre Fischhaut einen wirksamen Ansatz in der Behandlung von Verbrennungswunden darstellen", sagt Kamolz. Der plastische Chirurg leitet das Forschungszentrum Coremed bei Joanneum Research, einem Mitglied des Forschungsnetzwerks Photonics.

Welche Wirkmechanismen dahinterstehen, untersuchen Coremed und die Abteilung für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie der Med-Uni Graz derzeit in Kooperation mit dem isländischen Unternehmen Kerecis und dem US-amerikanischen Verteidigungsministerium nun genauer. Der Rohstoff für das Forschungsprojekt stammt von Kerecis, das dafür Kabeljauhäute, eigentlich ein Abfallprodukt der isländischen Fischindustrie, in einem speziellen Verfahren schonend dezellularisiert und sterilisiert.

Verringerte Schmerzen

"Die vorhandenen Erkenntnisse zur Verwendung von azellulärer Fischhaut deuten auf eine Beschleunigung der Wundheilung, eine Verringerung von Schmerzen und notwendigen Verbandswechseln sowie auf eine Verbesserung der ästhetischen und funktionellen Ergebnisse im Vergleich zu konventionellen Behandlungsoptionen hin", erklärt Kamolz. Die anfängliche Entzündung der Verbrennungswunde wird durch die Fischhaut unterdrückt.

Neben Schweinehaut hat sich zuletzt vor allem Fischhaut als vielversprechend erwiesen, um Brandwunden zu behandeln. IMAGO/blickwinkel

Das ist sehr wichtig, denn dauert der Entzündungsprozess zu lange, entstehen daraus chronische Wunden oder hypertrophe Narben – das sind Verdickungen und Erhebungen, die über die ursprüngliche Wunde hinausragen und aufgrund einer übermäßigen Produktion von Bindegewebe entstehen. "Genau das wollen wir nicht. Deshalb nehmen wir diese Haut sehr gerne bei komplexeren Wunden", sagt der Chirurg.

Gut bei Brandwunden

Die Grazer Forschenden bringen vor allem ihre Expertise bei Brandverletzungen ins Projekt ein. In Modellversuchen mit der Fischhaut als Wundauflage zeigte sich laut Kamolz, dass gerade in den ersten Tagen nach der Verletzung die Wundheilung deutlich schneller verläuft. Zudem lasse sich an Biomarkern ablesen, dass auch die Durchblutung und die Bildung von neuem Gewebe gefördert werden. Diese vorteilhaften Eigenschaften sind sowohl auf Inhaltsstoffe wie die erwähnten Omega-3-Fettsäuren in der Fischhaut als auch deren gitterartige Architektur zurückzuführen, die der menschlichen Haut ähnlich ist.

Von Vorteil erweisen sich die Eigenschaften der Fischhaut besonders auch bei der Behandlung von Brandwunden, die von Keimen besiedelt sind. Das ist gerade bei Wunden in Kriegsgebieten keine Seltenheit, was auch das Interesse des US-Verteidigungsministeriums erklärt. Überhaupt kommt die Technologie bis dato überwiegend in den USA zum klinischen Einsatz, in Österreich wurde sie laut Kamolz bisher praktisch nur in Graz verwendet – zum Beispiel bei der Behandlung von ukrainischen Kriegsverletzten.

Kürzere Behandlungsdauer

Die Kostenersparnis durch die Fischhaut-Therapie ergibt sich laut Kamolz nicht durch das Material selbst, sondern durch die kürzere Behandlungsdauer: "Das Material ist überhaupt nicht billig, sondern sehr teuer. Deswegen ist es auch eher für komplexere Wunden gedacht und nicht für jede 08/15-Wunde, aber die Gesamtbehandlungskosten werden dadurch billiger."

Präklinische Daten und Fallstudien zu der Forschungsarbeit wurden bereits publiziert und auf Kongressen vorgestellt. Eine Publikation zur biokompatiblen Wundauflage ist derzeit in Vorbereitung. Die Überlegungen gehen nun dahin, das Produkt für weitere, diverse Indikationen zu modifizieren. (Mario Wasserfaller, 24.11.2023)