Tausende Proteine finden sich im gelblichen Blutplasma. Derzeit werden nur einige wenige gezielt zur Behandlung von Krankheiten eingesetzt. Getty Images

Filtert man die roten und weißen Blutkörperchen aus dem Blut heraus, bleibt eine gelbliche Flüssigkeit übrig – das Plasma. Bei gesunden Menschen beinhaltet es etwa 3500 verschiedene Proteine, die zum Teil wichtige Funktionen im Körper übernehmen. Dazu gehören beispielsweise Albumin, das als Transportprotein Wirkstoffe oder Hormone im Körper verteilt, sowie die vielfältigen Immunglobuline, die als Antikörper Krankheitserreger unschädlich machen.

Diese Inhaltsstoffe machen das Blutplasma zu einem wertvollen Rohstoff, der dank Plasmaspenden seit Jahrzehnten mit Gewinn genutzt wird. Eine bekannte Anwendung liegt in der Behandlung von Hämophilie-Patientinnen und -Patienten, deren Blutgerinnung nicht ausreichend gut funktioniert. Entsprechende Proteine, die im Rahmen einer Ersatztherapie zum Einsatz kommen, werden weiterhin zu großen Teilen aus Spenderplasma gewonnen. Manche Präparate können aber auch bereits künstlich hergestellt werden.

Noch viel Potenzial

Obwohl seine Nutzung eine lange Tradition hat, ist das Potenzial des Plasmas noch keineswegs ausgeschöpft. Das wird schnell klar, wenn man mit Andreas Liebminger, dem globalen Leiter der Plasmaproduktentwicklung am Wiener Standort des Pharmakonzerns Takeda spricht. 70 von 270 Beschäftigen im Forschungsbereich beschäftigen sich hier mit der Neu- oder Weiterentwicklung von Wirkstoffen auf Plasmabasis.

"Zu den Schwerpunkten unserer Arbeit gehören Präparate für Menschen mit erworbener Immunschwäche, die Entwicklung effizienterer und schnellerer Fertigungsprozesse für Therapeutika oder die informationstechnische Analyse des Plasmas zur Erforschung von Krankheiten", hebt Liebminger hervor.

Plasma-Produktion bei der Firma Takeda Takeda

Bislang wurde erst eine Handvoll der tausenden Proteinvarianten im Blutplasma genutzt. In Ersatztherapien werden sie Patienten und Patientinnen verabreicht, denen die jeweiligen Varianten – etwa aufgrund genetischer Erkrankungen – fehlen. Ein naturgemäßes Ziel ist hier, weitere Erkrankungen zu identifizieren, bei denen eine Wirkstoffzufuhr sinnvoll ist.

Steigender Bedarf

Der noch schneller wachsende Bereich bei Takeda, das in Österreich auch Mitglied des Fachverbands der chemischen Industrie (FCIO) ist, sind laut Liebminger allerdings Antikörper-Ersatztherapien. Die Zunahme des Bedarfs liegt hier vor allem bei sogenannter "sekundärer Immundefizienz", also erworbener Immunschwäche. "Das betrifft zum Beispiel Patienten und Patientinnen, die eine Chemotherapie bekommen oder nach einer Lebertransplantation immunsupprimiert sind. Sie müssen die Antikörper, die sie vor Krankheitserregern schützen, künstlich zuführen", erklärt der Forscher.

Für diese Gruppe werden Immunglobulin-Cocktails entwickelt, die über eine längere Zeit verabreicht werden und Abwehrreaktionen gegen eine ganze Reihe von Viren, Bakterien und Pilzsporen auslösen – darunter die Verursacher verbreiteter Krankheiten wie Masern. Der Bedarf an Präparaten dieser Art, die in Dosen von wenigen Gramm verabreicht werden, ist seit den 2010er-Jahren von 100 auf 250 Tonnen gestiegen, betont der Wissenschafter. Die hohen Wachstumsraten sind dem medizinischen Fortschritt geschuldet: "Durch die rapide Entwicklung neuer Diagnose- und Therapiemöglichkeiten, bei denen das Immunsystem eine Rolle spielt, steigt auch der Bedarf an dieser Form der Ersatztherapie", sagt Liebminger.

Bessere Ausbeute bei Gewinnung

Ein weiterer großer Forschungsbereich betrifft nicht die Wirkstoffe selbst, sondern die Optimierung der Herstellung und Verabreichung. Es geht darum, die Ausbeute zu erhöhen. "Um einen Immundefizienz-Patienten zu versorgen, braucht es derzeit etwa 130 Plasmaspenden. Bei seltenen Krankheiten wie der Hämophilie sind es sogar 1200 Spenden", rechnet Liebminger vor.

Im Labor suchen Forschende nach neuen Proteinen und Einsatzmöglichkeiten. Takeda

Diese Zahlen gilt es möglichst zu drücken, indem die Ausbeute bei Auftrennung des Plasmas erhöht wird. "Die Plasmafraktionierung erfolgt etwa in 10.000-Liter-Tanks. Es ist schwierig, bei derart großen Volumina selbst kleinste Verluste zu verhindern", erklärt der Forscher. Ähnliches gilt für die Verarbeitungsdauer. "Im Moment braucht es sieben bis zwölf Monate von der Plasmaspende bis zur Fertigstellung des Präparats. Diese Spanne soll deutlich verkürzt werden", sagt Liebminger.

Um die Behandlung praktikabel zu gestalten, strebt man zudem danach, neue Formulierungen zu finden und die Konzentrationen zu erhöhen – was für Patienten, die die Immunglobulin-Therapie per Infusion verabreicht bekommen, ein großer Vorteil ist.

Verbesserte Analysemethoden

Neben dem Ausbau der Ersatztherapien versuchen die Forschenden auch über diesen Bereich hinauszugehen und ganz neue Plasmaanwendungen zu finden. Eine wesentliche Voraussetzung dafür schaffen die Big-Data-Analysen der Bioinformatik. "Im vergangenen Jahrzehnt gab es einen enormen Fortschritt in der Proteinanalytik. In einem gerade erst angelaufenen Projekt nutzen wir etwa Machine-Learning-Algorithmen, um Muster im Plasma von Patienten zu identifizieren, die auf Krankheiten schließen lassen.

Die Methode soll helfen, künftig mehr Plasmaproteine als bisher für Therapeutika nutzen zu können", erklärt der Forscher. Man geht davon aus, dass sich bei vielen Krankheiten die Proteinzusammensetzung im Plasma verändert, was mit entsprechenden Präparaten kompensiert werden könnte. Ein erster Fokus der Plasmaforschung bei Takeda liegt laut Liebminger unter anderem bei genetisch bedingten Autoimmunerkrankungen. "Hier sind wir allerdings noch im präklinischen Bereich. Es wird noch Jahre dauern, bis entsprechende Therapeutika für Patienten verfügbar sind." (Alois Pumhösel, 21.11.2023)