In diversen Bereichen ist Geschlechtergerechtigkeit immer noch eher ein Schlagwort als gelebte Realität. Das sieht auch die Politikwissenschafterin Stefanie Wöhl so, die Anfang September im Rahmen des Wiener Frauenpreises 2023 mit dem Käthe-Leichter-Sonderpreis der Stadt Wien geehrt wurde. Wöhl, die an der Fachhochschule des BFI Wien unter anderem zu Diversität und Geschlechtergerechtigkeit forscht, sieht zwar einige positive Entwicklungen, die Baustellen würden aber überwiegen.

STANDARD: Der Wirtschaftsnobelpreis geht heuer an die US-Ökonomin Claudia Goldin für ihre Forschung zu den wichtigsten Ursachen für geschlechtsspezifische Unterschiede am Arbeitsmarkt. Freuen Sie sich mit?

Wöhl: Natürlich ist der Nobelpreis etwas Besonderes, die höchste wissenschaftliche Auszeichnung. Das gibt dem Thema wieder einen Push und zeigt, dass es nicht nur belächelt wird, sondern nobelpreiswürdig ist. Und dass der Gender-Pay-Gap nicht nur aus unterschiedlichen Einkommensgruppen resultiert, sondern aus Diskriminierungsformen gegenüber Frauen – aus kulturellen Gründen und auch Abwertungen.

Von Armut sind Frauen und gerade auch Alleinerzieherinnen überproportional betroffen. imago images/photothek

STANDARD: Sie selbst haben vor kurzem den Käthe-Leichter-Sonderpreis bekommen. Haben solche Auszeichnungen eine Signalwirkung?

Wöhl: Preise haben immer ein bisschen eine Breitenwirkung. Auch der Käthe-Leichter-Preis hilft, geschlechtsspezifische und weitere Antidiskriminierungsthemen mehr auf die politische Agenda zu setzen. Leider sieht man, dass es in der Tagespolitik immer wieder untergeht.

STANDARD: Apropos Politik: Gibt es Regularien für mehr Gerechtigkeit oder Antidiskriminierung, die sich besonders bewährt haben?

Wöhl: Auf EU-Ebene kann man sehen, dass Richtlinien zur Antidiskriminierung, die es seit Anfang der 2000er-Jahre gibt, einiges bewirkt haben. Auch im beruflichen Umfeld, weil da geht es ja nicht nur um Geschlecht, sondern auch um Ethnie, sozialen Status, Alter, Religionszugehörigkeit und so weiter. Einige dieser Richtlinien harren noch einer Konkretisierung, aber das hat natürlich schon etwas gebracht. Man kann in der Geschichte der europäischen Integration beobachten, dass auch Einzelklagen vor dem Europäischen Gerichtshof oft etwas bewirkt haben hinsichtlich mehr Gleichstellung zwischen den Geschlechtern.

STANDARD: In der Dankesrede für den Preis haben Sie Gleichstellung, Respekt und Vielfalt vor dem Hintergrund rechtsextremer Tendenzen erwähnt. Wie hängt das zusammen?

Wöhl: Gleichstellungsrechte betreffen ja nicht nur Frauen insgesamt, sondern speziell etwa Women of Color, also farbige Personen, die mit Rassismus konfrontiert sind, oder Muslima zum Beispiel. Aktuell werden die sozialen Spaltungslinien in der Gesellschaft eher größer, der Hass im Netz nimmt zu. Gerade Journalistinnen erfahren das seit einiger Zeit als reale Bedrohung. Es gibt rechtsextreme Gewalttaten. Errungenschaften der Frauen- und Gleichstellungspolitik werden infrage gestellt – siehe Abtreibungsregelungen in Ungarn, Polen und anderen Ländern. Dass darüber wieder diskutiert werden muss, ist schon sehr erstaunlich.

Die Politikwissenschafterin Stefanie Wöhl von der Fachhochschule des BFI Wien forscht seit vielen Jahren zu Diversität und Geschlechtergerechtigkeit. Im September wurde sie mit dem Käthe-Leichter-Sonderpreis der Stadt Wien ausgezeichnet. FH des BFI Wien/Rösler

STANDARD: Welche Zahlen drücken Geschlechterungerechtigkeit eigentlich am plakativsten aus?

Wöhl: Da ist natürlich der Gender-Pay-Gap zu nennen, der in Österreich mit 18,8 Prozent klar über dem EU-Schnitt von 12,7 Prozent liegt.

STANDARD: Was sind die Brennpunktthemen im sozialen Bereich?

Wöhl: Es gibt viele Baustellen von der Pflege über leistbares Wohnen bis hin zur Altersvorsorge. Viele Frauen, die in Österreich Teilzeit arbeiten, sind von Einkommensarmut betroffen. Alleinerziehende können sich Heiz- oder Lebenshaltungskosten oft gar nicht mehr leisten. Wir sehen auch, dass Menschen mehr zu den Sozialmärkten gehen, um dort Lebensmittel zu kaufen. Persönlich interessiert mich vor allem die soziale Ungleichheit, etwa wie politische Anerkennung für sozial benachteiligte Personen stattfinden kann. Das müssen jetzt nicht nur Frauen sein – man nennt das intersektionale Ungleichheit, also je nach Migrationsstatus, Klassenstatus, Ethnie oder Alter.

STANDARD: Was kann die Forschung bei diesen Problemen bewirken?

Wöhl: Wir können Probleme immer wieder aufzeigen und Forschungsergebnisse liefern, die zu einer Verbesserung der Lebensumstände der Menschen führen können.

STANDARD: Können Sie ein konkretes Beispiel dafür nennen?

Rassismus, Sexismus, Homophobie vereinen den rechten und konservativen Rand. REUTERS

Wöhl: In unserem aktuellen Forschungsprojekt geht es um leistbares Wohnen in Wien. Dabei sieht man, dass viele Menschen gar keinen Zugang zum geförderten Wohnen haben. Das betrifft Menschen mit Migrationsbiografie mehr, weil sie zum Beispiel noch nicht lange genug in Wien wohnen. Unser Ziel ist es, zu schauen, wie sich die Boden- oder Immobilienpreise ändern und wie das Angebot des geförderten Wohnbaus ausgebaut werden müssten, damit mehr Menschen Zugang zu leistbarem Wohnen erhalten.

STANDARD: Wenn Sie in einer politischen Machtposition wären, wo würden Sie als Erstes ansetzen?

Wöhl: Aufgrund der gesteigerten Wohn- und Lebenshaltungskosten würde die Einführung einer Kindergrundsicherung schon einige akute Effekte dämmen. Diese ganze Diskussion um die warme Mahlzeit hat gezeigt, dass Kinder erst einmal genügend zu essen bekommen müssen, um sich in der Schule konzentrieren zu können. Eine Kindergrundsicherung würde wirklich dabei helfen, Familien zu entlasten.

STANDARD: Gibt es abseits aller Probleme auch positive Entwicklungen?

Wöhl: Ich denke, dass das Bewusstsein für Diskriminierung in der Gesellschaft schon gewachsen ist. Es werden viele populärwissenschaftliche Bücher darüber geschrieben, auch Journalist:innen greifen das Thema vielfach auf. (Mario Wasserfaller, 26.11.2023)