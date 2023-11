In Österreichs Schuhhandel steppt der Bär. Neue Investoren versuchen das kriselnde Geschäft zu entstauben und Marken wiederzubeleben

Im Handel schlägt die Stunde der Troubleshooter und Restlverwerter. Seit die Kosten für Mieten, Wareneinsatz und Personal im Zuge der hohen Inflation explodierten und die Kaufkraft schwindet, geht vielen Unternehmen die Luft aus.

Die Schuhbranche bereinigt sich – das ist Nährboden für Neues. Getty Images/iStockphoto

Einzelhändler mit Vorerkrankungen schlittern in die Insolvenz. Ihre Rivalen teilen sich den Markt neu auf. Investoren sammeln die Trümmer ein und üben sich darin, in Lücken vorzustoßen, die sich auftun.

Wie massiv der Handel im Umbruch steckt, lässt sich gut anhand der österreichischen Schuhbranche beobachten. Hier bleibt derzeit kein Stein auf dem anderen.

Nicht ganz zwei Monate ist es her, dass Salamander die letzte Filiale in Wien schloss. Die deutsche Schuhhandelskette war 54 Jahre lang hierzulande vertreten gewesen.

Mit ihr schied auch Delka aus. 1907 gegründet, war die Marke zu ihren besten Zeiten in jeder österreichischen Bezirksstadt präsent, ehe es unter wechselnden Eigentümern und deren strategischen Zickzackkursen unaufhörlich bergab ging.

Beide Unternehmen sind in alter Gestalt Geschichte – sie werden aber zumindest teilweise Nährboden für Neues. Wie DER STANDARD erfuhr, hat der steirische Konzern Leder & Schuh, der die Vertriebslinie Humanic betreibt, die Marke Delka übernommen und sich dabei auch Mitglieder des Kundenklubs gesichert.

Delka wird wiederbelebt

Delka war, ehe sie zu Salamander stieß, über Jahrzehnte im Reich von Stiefelkönig. Dieser wiederum war einst Erzrivale von Humanic, geriet ins Stolpern, wurde von der Bawag an Leder & Schuh verkauft – um daraufhin als Marke peu à peu ganz von der Bildfläche zu verschwinden.

Nun kommt auch Delka unter das Dach der Humanic-Eigentümer. Aktuell sei man noch in der Phase der Konzeptionierung, lässt die Leder & Schuh AG auf Anfrage wissen.

Ziel sei es, die Marke Delka im Bereich der Bequemschuhe zu positionieren. Darunter versteht die Branche gemeinhin günstige Textilien.

Delka hatte zuletzt 18 Filialen in Österreich, Salamander 19. Ein gutes Dutzend unter ihnen wird künftig unter dem Namen Görtz ihr Glück im Schuhhandel versuchen.

Frischer Wind von außen

Acht Standorte starten in einem ersten Schritt kommenden Samstag als Pop-up-Stores. Permanent unter einem neuen Konzept wird im März eröffnet, bestätigt Bolko Kissling.

Der gebürtige Hamburger mit US-Pass und Wohnsitz in Wien machte sein Geld in der amerikanischen Logistik- und IT-Branche. Mittlerweile ist er über 60 und wendet sich Geschäftsfeldern wie dem Einzelhandel zu. Die Basis dafür ist sein Unternehmen CK Technologies mit Sitz in Wien, das Sprungbrett die deutsche Traditionsmarke Görtz.

1875 gegründet, verlor der Konzern in den vergangenen Jahren zusehends an Boden. Ende 2022 folgte die Insolvenz. Das Filialnetz wurde halbiert. Heuer stieg Kissling als Investor ein. Warum er sich den von Pandemie und Teuerung schwer in Mitleidenschaft gezogenen Modehandel antut? "Da müssen Sie wohl meinen Psychiater fragen."

Als Unternehmer habe er früher unter anderem anderem Starbucks beliefert, fügt er freilich nahtlos hinzu. Er kenne den Einzelhandel, und er sehe seine Chancen vor allem in Branchen, die am Boden liegen.

Schuhe brauche jeder Mensch – im Handel mit ihnen sei aber vieles verschlafen worden, ist sich Kissling sicher. "Er ist ziemlich verstaubt."

Wieso will er die frische Expansion von Görtz neben Deutschland in Österreich vorantreiben, wo die Marke nur noch mit einem Geschäft in Graz vertreten ist? Die Österreicher hätten modisch gesehen höhere Ansprüche als Deutsche, meint Kissling – und erinnert an den Einfluss der Italiener. Er selbst pendle zwischen Wien, Deutschland und den USA, sei Österreich jedoch seit seiner Kindheit stark verbunden.

Wettlauf um die Mitte

Geht es nach Kissling, zeichnet sich ein neues Match um die preisliche Mitte des Marktes ab, in dem sich auch Humanic bewegt. "Sie ist derzeit unterbesetzt."

Schrecken hohe Personalkosten nicht ab? Die Gewerkschaft fordert Gehaltserhöhungen von 9,5 Prozent plus einen Fixbetrag von 40 Euro. Kommen die Sozialpartner auf keinen grünen Zweig, drohen Streiks.

Er sei kein Freund finanzieller Gießkannen, sagt Kissling dazu. Er schätze erfolgsabhängige Prämien.

Kissling betreibt künftig hierzulande Filialen in Wien, Linz, Salzburg, Graz, Tulln und Krems. Über Standorte in Wiener Neustadt und Baden wird noch verhandelt.

An Salamander und Delka wird darin nichts erinnern. In Wien-Alsergrund und in Krems sind "Görtz Lounges" geplant. Diese verschränken den stationären Handel mit Onlinevertrieb. Sie sind zugleich Coffeeshop, offerieren zudem Dienstleistungen wie Reinigung und Bankomaten. Kissling nennt sie Nachbarschaftsläden. Geht das Konzept auf, werde er damit expandieren.

Parallel dazu will er mit Märkten unter dem Namen "Görtz Lifestyle" wachsen. Sie bieten neben Schuhen darauf abgestimmtes Design-Outfit.

Eine Rückkehr der Marke Salamander zeichnet sich in Österreich vorläufig nicht ab. Sie ist mittlerweile in Hand der Schweizer Astor Müller AG, die diese verjüngen will.

Salamander und Delka meldeten in Österreich Ende Juni 300 Angestellte beim AMS zur Kündigung an. Rund 50 unter ihnen wechseln mit Ende der Woche in den Verkauf zu Kissling, der in Wien auch eine eigene Unternehmenszentrale aufbaut. 15 weitere könnten ihnen folgen.

600 Jobangebote

In Summe gab es für die von der Schließung betroffenen Beschäftigten 600 Jobangebote, rechnet Rainer Schrems vor, an den der frühere Salamander-Eigentümer, die Ara-Gruppe, die Geschäfte abtrat.

Schrems führte in den vergangenen sechs Jahren 17 insolvente Unternehmen, meist im Auftrag von Masseverwaltern und Schuldnervertretern, wie er erzählt. Seine Aufgabe bei Salamander sei es gewesen, unter der Vermeidung der Pleite Filialen zu schließen und dafür den Weg aus Mietverträgen zu finden. Unterstützung bieten dabei auf Abverkauf spezialisierte internationale Konzerne. Gordon Brothers und GA Europa zählen zu den größten. Zweitere waren bei Salamander im Einsatz. Sie garantierten fixe Preise für die Ware und wickelten den Abverkauf in den Shops innerhalb von zwölf Wochen an Ort und Stelle ab – mit dem Ziel, dabei mit möglichst geringen Rabatten zu reüssieren.

Verwertern wie diesen wird die Arbeit so rasch nicht ausgehen. Der Einzelhandel bereinige sich, resümiert Schrems. Liefen die Geschäfte nicht wie erhofft, würden nach Weihnachten wohl weitere Standorte auf den Markt kommen.

Textilketten wie Hallhuber sind auf dem Rückzug. Erst jüngst eröffnete der niederösterreichische Modehändler Blaumax ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung.

Insolvenz musste Mitte November als späte Folge der Corona-Krise auch Kinderschuhhersteller Richter beantragen, er ist eines der ältesten Unternehmen der Branche. (Verena Kainrath, 22.11.2023)

ZUM WEITERLESEN

Kampf um Gehälter im Handel spitzt sich zu: "Es wird Zeit für einen Streik"