Wien - Austria Wiens neuer Aufsichtsrats-Vorsitzender Ralph Krueger sieht bei den Violetten "enormes Potenzial auf allen Ebenen". Wie der ehemalige Eishockey-Trainer und Geschäftsführer des Premier-League-Klubs Southampton auf der Website des Bundesligisten ausführte, wolle er die Vorstände Jürgen Werner (Sport) und Harald Zagiczek (Finanzen) "unterstützen, wenn ich gebraucht werde". Seine Aufgabe sei es, das Potenzial der Austria "finanziell und sportlich auszuschöpfen."

Für Krueger ist es die zweite Station im Fußball. Von 2014 bis 2019 war der Deutsch-Kanadier (64) Vorstandsvorsitzender von Southampton. In der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL arbeitete er zuletzt von 2019 bis 2021 als Cheftrainer der Buffalo Sabres, in Österreich ist er als Erfolgscoach der VEU Feldkirch in den 90er-Jahren bekannt.

Bei der Austria war Krueger seit Jänner bereits in beratender Funktion tätig und arbeitete mit den Spielern im mentalen Bereich und im Teambuilding. Für das Bundesliga-Team werde er bei Bedarf auch weiterhin zur Verfügung stehen.

Die Mannschaft beschrieb Krueger als gefestigt: "Ich habe selten eine charakterlich so starke Gruppe erlebt, die eine so hohe emotionale Intelligenz mitbringt und starke Führungspersonen hat." Dies sei vor allem in einer schwierigen Zeit erkennbar gewesen. Die Austria durchtauchte in dieser Saison bereits eine sportliche Krise. Aus den vergangenen fünf Runden holten die aktuell auf Platz sieben liegenden Favoritner aber vier Siege und ein 0:0 gegen Salzburg.

Ein wesentlicher Faktor in der positiven Entwicklung des Vereins sind für Krueger auch die Fans: "Mein erstes Spiel im Stadion war das Derby – da habe ich die unglaubliche Leidenschaft unserer Fans gespürt. Das hat mir die Entscheidung für die Austria noch leichter gemacht. Wir wollen unsere Fanbase auch in Zukunft so gut wie möglich unterstützen, weiter zu wachsen." (APA, red, 21.11.2023)