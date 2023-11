Christoph Baumgartner machte mit seinem Treffer zum 2:0 den Deckel drauf. AP/Matthias Schrader

Österreichs Fußballteam hat am Dienstagabend im mit 46.000 Fans ausverkauften Happel-Stadion ein weiteres Zeichen gesetzt. Von einer Sensation zu sprechen, wäre fast eine Beleidigung für David Alaba und Kollegen. Denn das 2:0 gegen den vierfachen Weltmeister Deutschland war hochverdient, wurde mit einer bemerkenswerten, ja großartigen Selbstverständlichkeit erzielt.

Teamchef Ralf Rangnick hat es nicht mehr nötig, groß zu experimentieren, mit Aufstellungen zu überraschen. Mit einer Ausnahme ließ er jene Männer arbeiten, die am vergangenen Donnerstag zum Abschluss der EM-Qualifikation Estland in Tallinn 2:0 besiegt hatten. Das war natürlich keine Heldentat, aber doch ein sehr solider Auftritt. Links in der Viererkette ersetzte der Mainzer Phillipp Mwene den Gladbacher Maximilian Wöber.

Kollege Julian Nagelsmann war etwas forscher, das 2:3 am Samstag in Berlin gegen die Türkei war, von den ersten 20 Minuten vielleicht abgesehen, weder heldenhaft noch sehr solide – Mats Hummels, Leon Goretzka, Serge Gnabry rein, Joshua Kimmich, Benjamin Henrichs, Florian Wirtz raus.

In Deutschland wird erstens über die Schuldenlast und zweitens über Kai Havertz diskutiert, die Offensivkraft wurde ja von Nagelsmann zum linken Verteidiger umgemodelt. Der neue Bundestrainer nennt die Position des Arsenal-Legionärs "Schienenspieler" oder auch "Joker". TV-Experte Lothar Matthäus nennt sie frei übersetzt "Blödsinn". Die Wahrheit könnte in der Mitte liegen.

Marcel Sabitzer erzielte das Führungstor für Österreich. AP/Matthias Schrader

Vor Anpfiff wurde der großartige Ex-Kapitän Julian Baumgartlinger verabschiedet, der 35-Jährig hat seine Karriere auch offiziell beendet. Er brachte es auf 84 Länderspiele und wurde in den Legendenklub des Fußballbundes aufgenommen. Viel mehr geht echt nicht.

Es war also zum 41. Mal Österreich gegen Deutschland und zum ersten Mal Rangnick gegen Nagelsmann. Beiden gelten als vom Ehrgeiz vielleicht nicht zerfressen, aber doch angeknabbert. Eine nachhaltige Diskussion über die Favoritenrolle lehnten sie im Vorfeld strikt ab. Die Erwartungen teilten sie: Spannung, Intensität, Emotion und Prestige.

Die mit acht Deutschland-Legionären gespickten Österreicher begannen forsch, Christoph Baumgartner hatte nach Fehler von Antonio Rüdiger eine sehr passable Chance (2.). Die berühmten Gäste agierten mit einer variablen Dreikette, Havertz war auf der linken Seite die Schiene, Julian Brandt auf der rechten. Beide mussten laufen und laufen. 12. Minute. Michael Gregoritsch schießt nach Pass von Alaba daneben. 16. Minute: Großartiger Steilpass von Stefan Posch, Gregoritsch scheitert an Goalie Kevin Trapp. Die Heimischen gewannen viele zweite Bälle, nicht nur das führte zu einer leichten Dominanz.

Ein erfreulicher Zustand. Und es wurde noch schöner. 29. Minute: Marcel Sabitzer trickst Jonathan Tah mit einem simplen Haken aus und trifft flach zum 1:0 ins kurze Eck. Sein 17. Treffer im Team. Rangnick ballte die Fäuste, Nagelsmann schüttelte den Kopf.

DFB-Spieler Leroy Sané wird vorzeitig verabschiedet. AFP/JOE KLAMAR

In Minute 32 gab Leroy Sané den ersten Torschuss für Deutschland ab, Alexander Schlager musste sich überhaupt nicht schrecken. 42. Minute: Der bärenstarke Baumgartner verfehlt knapp das Ziel: Österreich weitaus klarer und zielstrebiger, die Deutschen hatten zwar mehr Ballbesitz, aber sonst praktisch nichts zu bieten.

49. Minute: Sané dreht in einem Freundschaftsspiel durch, schlägt Mwene ins Gesicht, Schiedsrichter Slavko Vincic schließt den Deutschen völlig zu Recht aus. Fortan war man also in Überzahl, das hat die ohnedies nicht schwierige Aufgabe zusätzlich erleichtert. 64. Minute: Gregoritsch verpasst das 2:0, Trapp rettet. 73. Minute: Trapp rettet nicht, ein wunderbarer Heber von Baumgartner bedeutet das 2:0, sein elfter Treffer im Team. 89. Minute: Max Entrup darf kurz debütieren.

Und so wurde es der zehnte Sieg gegen den großen Nachbarn, der am 21. November 2023 in Wien ganz klein war. Von Österreich klein gemacht wurde. "Einen besseren Abschluss fürs Jahr hätten wir uns gar nicht vorstellen können", sagte der unermüdliche Xaver Schlager. "Aber nächstens Jahr beginnt wieder alles bei Null." (Christian Hackl, 21.11.2023)

Fußball-Länderspiel:

Österreich - Deutschland 2:0 (1:0)

Wien, Ernst-Happel-Stadion, 46.000 Zuschauer (ausverkauft), SR Vincic (SLO)

Tore:

1:0 (29.) Sabitzer

2:0 (73.) Baumgartner

Österreich: A. Schlager - Posch, Lienhart, Alaba (89. Danso), Mwene (68. Wöber) - Seiwald, X. Schlager - Laimer (89. Entrup), Baumgartner (81. Schmid), Sabitzer (89. Seidl) - Gregoritsch (81. Kalajdzic)

Deutschland: Trapp - Tah, Hummels, Rüdiger - Brandt (52. Henrichs), Gündogan (61. Kimmich), Goretzka (61. Andrich), Havertz (77. Ducksch) - Sané, Füllkrug (46. Müller), Gnabry (61. Wirtz)

Rote Karte: Sané (49./Tätlichkeit)