Vergangenen Freitag war Sam Altman als CEO von OpenAI, dem Unternehmen hinter der beliebten KI-Anwendung ChatGPT, entlassen worden. Zwischendurch übernahmen andere CEOs für wenige Tage das Ruder. Microsoft, ein Teileigentümer von OpenAI, bot indes Altman einen hochrangigen Job in der KI-Entwicklung an. Mitarbeiter von OpenAI wollten den Abgang ihres Chefs nicht hinnehmen und schrieben einen Brief an den Vorstand: Würde Altman nicht zurückkehren, dann würde auch der Großteil der bestehenden Belegschaft kündigen. Am Mittwoch schließlich die Kehrtwende: Altman kehrt doch als CEO zu OpenAI zurück.

So weit die bisherigen Geschehnisse in einem der turbulentesten Tech-Dramen des allmählich auslaufenden Jahres. Dass solche filmreifen Ereignisse auch genug Potenzial für diverse Memes beinhalten, liegt auf der Hand. Der STANDARD fasst die schrägsten Witze zusammen, chronologisch zurückgehend von der Rückkehr über die kurze "Ära Microsoft" bis hin zur Entlassung.

Altman: Die Rückkehr

In der Nacht auf Mittwoch wurde bekannt, dass Sam Altman doch zu OpenAI zurückkehrt. Wie das wohl im Büro aussieht? Die Vorstellungen reichen von schrägen Jubelszenen bis zu Erinnerungen an die Wiedervereinigungen diverser Boygroups.

Und wie sich wohl jener Vorstand fühlt, der Altman ursprünglich gefeuert hatte?

Die Ära Microsoft, die keine war

Deutlich größer war das Meme-Potenzial aber, als Microsoft Altman ein Jobangebot machte, das dieser schließlich doch nicht annehmen musste. Der Tech-Konzern wurde hier klar als ein Gewinner gesehen, der eines der innovativsten Unternehmen der Branche ohne kartellrechtliche Prüfung übernimmt, indem man einfach die Fachkräfte einstellt.

Die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten sich entsprechend willkommen gefühlt ...

... und auch Sam Altman wäre wie ein King ins neue Büro spaziert ...

... bevor er festgestellt hätte, dass er mit Microsoft Teams arbeiten muss.

OpenAI wiederum hätte den letzten verbliebenen Praktikanten als CEO anstellen müssen.

Wie alles begann: Der Rauswurf

Der ursprüngliche Rauswurf verleitete die Menschen bereits vor ein paar Tagen zu entsprechenden Visionen, wie es im Büro von Open AI aussehen könnte ...

... beziehungsweise wie eine Rückkehr Sam Altmans zu seinen ehemaligen Kollegen aussehen könnte.

Andere wiederum glaubten, den wahren Grund für den Rauswurf gefunden zu haben.

Fortsetzung folgt

Einig sind sich die Beobachter jedenfalls, dass das gesamte Schauspiel in puncto Dramatik jede mexikanische Telenovela in den Schatten stellt ...

... dass die Achterbahnfahrt in der zweiten Staffel weitergeht ...

... und dass das eine wilde Woche war. Oh, hoppla, es ist ja erst Mittwoch! (red, 22.11.2023)