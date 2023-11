ÖVP Nehammer nimmt zu Pilnacek-Tonaufnahme Stellung

Wenige Wochen nach dem Tod von Christian Pilnacek ist am Dienstag eine heimliche Tonaufnahme aufgetaucht, in der der zuletzt suspendierte Justiz-Sektionschef Vorwürfe gegen die ÖVP erhebt. Am Mittwoch nach dem Ministerrat hat Kanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer dazu Stellung genommen