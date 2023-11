Wer momentan auf sozialen Medien durch die Timeline scrollt oder in den E-Mail-Posteingang schaut, kommt vermutlich nicht an den zahlreichen Zusendungen und Angeboten rund um den Black Friday vorbei. Auch bei einem Spaziergang durch die Stadt schreit alles nach Konsum. Ob es Schuhe, Kleidung oder elektronische Geräte sind oder Angebote bei Fitnessstudios, Restaurants und Kinos: Die Black Week, die zur Begeisterung vieler Kauffreudiger schon Tage vor dem tatsächlichen Black Friday beginnt, verspricht Schnäppchen in allen Bereichen des Lebens. Wer sich damit beschäftigt und Preise vergleicht, kann sich somit tatsächlich einiges Geld sparen, wie auch "ConChocolat" weiß:

Von einem Geschäft zum anderen hetzen, so praktizieren es viele am Black Friday. IMAGO/Masha Mitchell

Doch die Schattenseiten des massenhaften Konsums sind heute mehr denn je sichtbar. Das betrifft prekäre Produktionsbedingungen ebenso wie die Auswirkungen auf die Umwelt. Der Überfluss westlicher Gesellschaften und der Einfluss großer Konzerne bewegen viele Menschen dazu, ihr Kaufverhalten zu verändern. Auch die Teuerung ist für viele ein Anlass, ihren Konsum einzuschränken oder bewusster einzukaufen. Klarerweise kommt kaum jemand gänzlich ohne Konsum aus, es gibt immerhin Notwendigkeiten, die man im Leben braucht.

Wie konsumfreudig oder -kritisch sind Sie? Nutzen Sie Tage wie den Black Friday, um groß einzukaufen? Oder lehnen Sie diese Art von Konsum gänzlich ab? Hat sich Ihr Kaufverhalten und das Bewusstsein über die Jahre verändert? Berichten Sie im Forum! (mawa, 24.11.2023)