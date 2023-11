Hierzulande nicht heimische Tiere in ihrem natürlichen Habitat zu erleben hat für viele Menschen einen ganz besonderen Reiz. Möglicherweise gibt es ein Tier, das einen schon immer fasziniert hat – diesem dann zum ersten Mal zum Greifen nah zu sein kann ein ganz besonderes Erlebnis darstellen.

Haben Sie so etwas schon erlebt? Getty Images/iStockphoto

Tierbegegnungen auf Reisen

Bestimmte Destinationen bringt man bekanntlich mit den Tieren in Verbindung, die dort zu Hause sind. Denkt man etwa an Australien, assoziiert man damit sofort Koalas und Kängurus. In so manchen afrikanischen Ländern erhofft man sich oftmals, auf der Reise Elefanten oder Giraffen zu sehen. Vielleicht ist man im tropischen Regenwald unterwegs und erfreut sich am Anblick farbenprächtiger Kolibris, die von Blüte zu Blüte huschen, oder man entdeckt ein Faultier in den Baumkronen. Andernorts findet man sich eventuell inmitten von Affen wieder, die keinerlei Scheu zeigen. Es gibt auch Menschen, die es auf ihrer Bucketlist haben, einmal im Leben etwas an der Seite von Tieren zu erleben, etwa Wandern oder Schwimmen in tierischer Begleitung.

Ihre Tiersichtung, bitte!

Was war für Sie das interessanteste Tier, das Sie jemals aus der Nähe gesehen haben? Wo waren Sie dabei unterwegs? Halten Sie auf Reisen generell Ausschau nach tierischen Highlights, oder ist derlei weniger spannend für Sie? Und welches Tier würden Sie nur zu gern einmal live erleben? Teilen Sie Ihre Beobachtungen mit der STANDARD-Community! (Daniela Herger, 24.11.2023)