Dem britischen Finanzminister Jeremy Hunt zufolge hat das Land "den Kurswechsel geschafft". Die Opposition sieht das anders. EPA/NEIL HALL

Nach den schweren wirtschaftlichen Turbulenzen vorhergegangener Chaosregierungen gehen die britischen Konservativen mit einem Programm von Steuerkürzungen ins kommende Wahljahr. Finanzminister Jeremy Hunt kündigte am Mittwoch im Unterhaus eine Reduzierung der Beiträge in die staatliche Pensionskasse sowie dauerhafte Steuererleichterungen für Unternehmen an. "Unser Land hat den Kurswechsel geschafft", sagte der Schatzkanzler im Unterhaus. Labours finanzpolitische Sprecherin prangerte die "schreckliche Bilanz" der insgesamt 13 konservativen Regierungsjahre an: "Die Leute fragen sich, ob es ihnen heute besser geht als damals, und die Antwort lautet Nein", sagte Rachel Reeves.

Hunt war vor wenig mehr als einem Jahr ins Amt gekommen, um die Regierung der Kurzzeitpremierministerin Liz Truss zu retten. Deren Experiment mit schuldenfinanzierten Steuersenkungen hatte einen Beinahefinanzcrash nach sich gezogen, in dessen Folge die Hypothekenzinsen in die Höhe schnellten. Seither ist die Inflation von 11,1 auf zuletzt 4,6 Prozent gefallen; unerwartet hohe Steuereinnahmen sowie besseres Wachstum als erwartet haben Hunts fiskalischen Spielraum erhöht. Allerdings warnte der Zentralbankgouverneur Andrew Bailey erst zu Wochenbeginn, die Teuerungsrate werde erst Ende 2025 das vorgegebene Ziel von zwei Prozent erreichen.

Steuererleichterung für Firmen

Zu den wichtigsten Maßnahmen des Finanzministers zählt die permanente Fortschreibung einer bisher nur auf drei Jahre begrenzten Steuererleichterung für Firmen. Diese können Ausgaben für IT oder neue Maschinen fast gänzlich abschreiben. Damit soll die schwache Investitionsquote der Privatwirtschaft auf der Insel angeregt werden, was wiederum Wachstum nach sich ziehen könnte. In der kombinierten Bilanz staatlicher und privater Investitionen hinkt das Königreich seit Jahrzehnten den vergleichbar großen Volkswirtschaften Frankreichs und Deutschlands sowie den USA hinterher.

Hunt sprach von der "größten Steuerkürzung für Unternehmen seit 50 Jahren"; freilich verharrt die eigentliche Körperschaftssteuer bei 25 Prozent. Die Reduzierung der Pensionsbeiträge, die für Freiberufler großzügiger ausfällt als für Angestellte, nimmt lediglich einen Teil der in den letzten Jahren verkündeten Erhöhungen zurück. Fachleute wiesen umgehend darauf hin, dass die Steuerbelastung der britischen Bevölkerung insgesamt trotz der neuen Maßnahmen im kommenden Jahr noch steigen wird – auf dann gut 37 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP).

Die Staatsschuld lag im Oktober bei 97,8 Prozent des BIP und soll der Vorhersage der Budgetbehörde OBR zufolge im laufenden Finanzjahr (bis Anfang April 2024) die Schallmauer von 100 Prozent durchbrechen. Sie liegt damit auf einem Niveau, das die Insel Anfang der 1960er-Jahre zuletzt erlebt hat. Immerhin konnte die OBR ihre Prognose, die britische Wirtschaft werde in diesem Jahr schrumpfen, deutlich nach oben korrigieren: Erwartet wird nun ein Wachstum von 0,6 Prozent für dieses und 0,7 Prozent für nächstes Jahr.

Haushaltsprobleme für die nächste Regierung

Im traditionellen Herbst-Update des Schatzkanzlers kamen die Konturen des Vorgehens zum Vorschein, mit dem die Tories unter Premier Rishi Sunak im kommenden Jahr die fünfte Wahl in Folge gewinnen wollen. Weil dies den Umfragen zufolge, die der Labour Party einen Vorsprung von rund 20 Prozentpunkten einräumen, aus heutiger Sicht extrem unwahrscheinlich ist, dürften die Haushaltsprobleme der kommenden Legislaturperiode auf den Schultern der Labour-Finanzsprecherin Reeves landen.

Hunt ist seit 2016 bereits der sechste Tory im Amt des Schatzkanzlers. Das überaus mächtige Haus, in dem die Funktionen von Finanz- und Wirtschaftsressorts vergleichbarer Industriestaaten zusammengefasst sind, tendiert unabhängig von der jeweiligen Leitung seit vielen Jahren dazu, kurzfristige Sparziele oder marginale Steuerveränderungen für wichtiger zu halten als die kontinuierliche Instandhaltung oder sogar den Ausbau der öffentlichen Infrastruktur. In Umfragen vor Hunts Statement hatten drei Viertel der Briten und Britinnen Ausgaben für Schulen und Krankenhäuser, Straßen und Eisenbahn den Vorrang vor individuellen Steuersenkungen gegeben. Deren häufig beklagenswerter Zustand trage zu dem Gefühl bei, analysiert Labour-Sprecherin Reeves, "dass in unserem Land nichts so richtig funktioniert". (Sebastian Borger aus London, 22.11.2023)