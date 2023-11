Reisen ins All sind keine gesunde Angelegenheit, die Liste der medizinischen Risiken der Raumfahrt ist lang und erschreckend. Muskelschwund, Krebs und Hirnschäden sind nur einige der Gefahren, die bei längeren Flügen im Weltraum drohen. Für Fans der Idee, andere Planeten zu besiedeln, kommt nun ein weiteres gewichtiges Problem dazu: Längere Raumflüge könnten bei Astronauten für anhaltende Erektionsstörungen sorgen, wie Forschende in einer neuen Studie berichten. Eine erworbene erektile Dysfunktion könnte potenzielle Marspioniere hart treffen.

Die Besucher der Internationalen Raumstation sind noch durch das Erdmagnetfeld vor allzu hohen Strahlendosen aus dem All geschützt. Bei weiteren Flügen steigt die Belastung. IMAGO/ZUMA Wire

Viele medizinische Probleme im Weltraum resultieren aus der Schwerelosigkeit, die sich nach längerer Zeit auf zahlreiche Körperfunktionen auswirkt: Neben Muskelabbau und Veränderungen am Herzen kann sie unter anderem zu Hirnschäden, Sehstörungen und einem verstärkten Abbau von roten Blutkörperchen führen. Etliche dieser schädlichen Effekte lassen sich durch rigoroses Training in Schach halten, Astronautinnen und Astronauten auf der Internationalen Raumstation verbringen deshalb täglich Zeit in ihrem orbitalen Fitnessstudio.

Houston, noch ein Problem

Dem Problem der hohen Strahlenbelastung, der Raumfahrerinnen und Raumfahrer bei weiteren Flügen ausgesetzt wären, ist dagegen deutlich schwieriger beizukommen. Die Strahlung gilt derzeit als medizinisches Haupthindernis, um Menschen auf weite Weltraumreisen, etwa zum Mars, zu schicken. Ein stark steigendes Krebsrisiko, Hirnschädigungen und Veränderungen des Immunsystems zählen zu den Risiken, denen Marsreisende ausgesetzt wären. Einen weiteren unangenehmen Nebeneffekt für männliche Weltraumpioniere beschreiben Forschende nun im Journal der Federation of American Societies for Experimental Biology (Faseb): Die Strahlung und in geringerem Maße auch die Schwerelosigkeit bei langen Raumflügen dürften für anhaltende Erektionsprobleme sorgen.

Während uns auf unserem Heimatplaneten dank Erdmagnetfelds und dichter Atmosphäre nur ein Bruchteil der hochenergetischen Teilchenstrahlung aus dem Weltraum erreicht, sind Raumfahrer den ionisierenden Teilchen viel stärker ausgesetzt. Besucherinnen und Besucher der ISS, die die Erde in rund 400 Kilometer Höhe umrundet, bekommen zwar auch schon höhere Strahlendosen ab, sind aber immer noch vom Erdmagnetfeld geschützt. Auf einem Flug zum Mars verschwindet dieser Effekt hingegen, die hochenergetischen Teilchen lassen sich auch nicht so einfach abschirmen.

Anhaltende Dysfunktion

Um den Effekt auf die sexuelle Gesundheit zu untersuchen, mussten mangels astronautischer Daten abseits der ISS Ratten herhalten. Ein Team um Justin La Favor von der Florida State University simulierte die Bedingungen in einem Labor der Nasa und untersuchte, wie sich Strahlung und Mikrogravitation auf die sexuelle Gesundheit der Tiere auswirkten. Die Analyse ergab, dass selbst eine geringe Strahlenexposition den oxidativen Stress im Gewebe erhöhte und die Blutversorgung sowie die Schwellkörper des Penis beeinträchtigte. Das Problem scheint anhaltend zu sein: Die Erektsionsstörungen bestanden auch 13 Monate nach dem Experiment fort.

Insgesamt würden die Ergebnisse darauf hindeuten, dass die neurovaskuläre Funktion der Schwellkörper nach einem längeren Raumflug dauerhaft beeinträchtigt sein könnte, schreiben die Studienautoren. Angesichts des wachsenden Interesses an astronautischen Missionen und konkreter Pläne für Mondbesuche in den kommenden Jahren müsse das Problem sorgfältig beobachtet werden. "Die wichtigste Schlussfolgerung ist, dass Astronauten nach ihrer Rückkehr auf die Erde auf ihre sexuelle Gesundheit achten und diese überwachen sollten", sagt La Favor. Immerhin gebe es auch Hinweise darauf, dass sich die weltrauminduzierte erektile Dysfunktion durch zeitnahe Behandlung mit bestimmten Antioxidantien behandeln ließe, dafür sei jedoch dringend weitere Forschung nötig. (dare, 23.11.2023)