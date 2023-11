Die Verbraucherorganisation Foodwatch Österreich startet am 23.11. ein Voting

Wien - Foodwatch Österreich startet mit 23. November die Wahl zum "Werbeschmäh des Jahres 2023". Bis zum 10. Dezember können Konsumentinnen und Konsumenten auf der Voting-Plattform der Verbraucherorganisation die ärgerlichste Werbemasche der Lebensmittelbranche wählen. Zur Abstimmung stehen Produkte, die Foodwatch bereits in den vergangenen Monaten zum "Werbeschmäh des Monats" gekürt hat.

Auch heuer kann wieder über den "Werbeschmäh des Jahres" abgestimmt werden. Foto: Foodwatch Österreich

Ausgewählt wurden Produkte, die laut der Verbraucherorganisation "Beispiel gebend für ärgerliche Marketing-Praktiken sind". So heißt es seitens Footwatch, das Bad Ischler Nudelsalz sei "normales Salz in Drops Form zum Luxuspreis", das Eskimo Cremissimo Vanille-Eis bestehe "zur Hälfte aus Luft", das Heinz Tomaten Ketchup täusche "mit grünem Etikett besondere Nachhaltigkeit vor", der More Nutrition 2 Kalorien-Ölspray sei "genauso kalorienreich wie jedes andere Rapsöl" und der San Lucar Smoothie Mango Maracuja enthalte "hauptsächlich Apfel"-

Der Gewinner wird Mitte Dezember mit einer Urkunde "ausgezeichnet", der "Werbeschmäh des Jahres" wird heuer zum zweiten Mal gekürt. (red, 23.11.2023)