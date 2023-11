Malligyong-1 Nordkorea meldet erfolgreichen Start eines Spionagesatelliten

Nordkorea hat nach zwei gescheiterten Versuchen staatlichen Medien zufolge erfolgreich einen Spionagesatelliten ins All befördert. Wie die Nachrichtenagentur KCNA berichtete, war eine Trägerrakete mit dem Satelliten Malligyong-1 in der Provinz Nord-Phyongan gestartet und hatte diesen in die Umlaufbahn gebracht