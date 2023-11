In einer Gruppe Algerier soll es zu Zwist und schließlich offener Feindschaft gekommen sein, was für ein ranghöheres Mitglied tödlich endete, glaubt die Polizei

Unstimmigkeiten über die Einnahmen aus dem Verkauf illegaler Rauschmittel sollen am 20. April der Hintergrund eines Tötungsdelikts in Wien-Brigittenau gewesen sein. APA / GEORG HOCHMUTH

Wien – Er gehörte zu den aufsehenerregendsten Tötungsdelikten dieses Jahres in Wien: der von den Medien als "Machetenmord" bezeichnete letale Angriff auf einen 31-jährigen Algerier rund eine Stunde nach Mitternacht am 20. April in der U-Bahn-Station Jägerstraße der Linie U6 in Wien-Brigittenau. Vier Landsmänner des wegen Suchtmitteldelikten vorbestraften Mannes sollen das Opfer und einen Begleiter abgepasst haben. Der Hauptverdächtige soll seinem Kontrahenten an der Oberfläche mit der namensgebenden Hiebwaffe mehrere schwerste Wunden zugefügt und dabei Körperteile beinahe abgetrennt haben. Die Verletzungen waren so gravierend, dass der 31-Jährige gegen Mittag in einem Spital an diesen starb.

Nun gehen die Wiener Polizei und das Innenministerium davon aus, die Tat geklärt zu haben, wie am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Innenministerium bekanntgegeben wurde. Alle Beteiligten sollen demnach einer kleinen Zelle eines Rauschmittelrings angehört haben, in dem das Opfer einen höheren Rang als die anderen einnahm, wie Gerhard Winkler, Leiter des Ermittlungsdiensts des Landeskriminalamts Wien, bekanntgab. Er verteilte die primär für den Straßenverkauf bestimmten Substanzen – Cannabis, Marihuana und Kokain – und kassierte die Einnahmen der Läufer. Mit dem geständigen 21-jährigen Hauptverdächtigen kam es dabei zu Konflikten: Das Opfer verdächtigte ihn, Geld unterschlagen zu haben, in weiterer Folge kam es zu Streitereien, Beschimpfungen und Drohungen zwischen den beiden.

Bereits drei Minuten nach dem ersten Notruf traf ein Bezirksstreifenwagen am Tatort ein, wie Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Landespolizeivizepräsident Franz Eigner nicht ohne Stolz feststellten. So konnte nach 15 Minuten die erste Festnahme erfolgen: Ein 25 Jahre alter Verdächtiger wurde aus dem Donaukanal gefischt, durch den er flüchten wollte. Auch die Tatwaffe soll in dem Fließgewässer entsorgt worden sein, eine Suche verlief allerdings erfolglos. Die anderen drei Verdächtigen, 21 bis 28 Jahre alt und allesamt ohne legalen Aufenthaltstitel, hatten mehr Glück. Innerhalb weniger Tage gelang ihnen die Flucht nach Frankreich.

Europäische Haftbefehle vollstreckt

In Kleinarbeit arbeiteten sich die Ermittler durch die Suchtmittelszene. Knapp zwei Wochen später konnte die vom Getöteten benutzte Wohnung gefunden werden, neben eineinhalb Kilogramm illegaler Substanzen entdeckte man dort auch zwei Männer, von denen einer die Tat beobachtet hatte. Er konnte die Kriminalisten mit Bildern und Spitznamen der Flüchtigen versorgen, in Kooperation mit algerischen und französischen Stellen wurde ihre wahre Identität geklärt. Peu à peu wurden die europäischen Haftbefehle dann zwischen Juni und Oktober in Frankreich vollstreckt, alle drei Verdächtigen befinden sich mittlerweile in Österreich in Untersuchungshaft.

Der Fall zeigt aber auch Problemfelder des Asyl- und Fremdenwesens innerhalb der Europäischen Union auf. So soll laut dem Kripo-Beamten Winkler einer der Verdächtigen zehn Alias-Namen besessen und in mehreren EU-Staaten Asylanträge gestellt haben. Auch die anderen Männer waren bis zu ein Jahr in Wien aufhältig, nachdem ihre Anträge negativ ausgefallen waren, tauchten sie ab und pendelten teils zwischen Frankreich und Österreich. Die Rolle Algeriens im internationalen Drogenhandel scheint zu wachsen, wie auch der aktuelle Report zur Kokainsituation des Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) zeigt: Von Südamerika kommt das Mittel über Zentralafrika an die westliche Mittelmeerküste Afrikas, wo es vorwiegend nach Frankreich weitertransportiert wird. Von Frankreich aus wird dann im Rest Europas verteilt.

Für Wien beobachtet Landespolizeivizepräsident Eigner, dass Algerier sich punktuell an Handelshotspots organisieren und Unterkünfte sowie Bunkerwohnungen zur Verfügung stellen. Was interessant ist, da der Maghreb-Staat in den Asylstatistiken eigentlich unter "ferner liefen" aufscheint. Im gesamten Vorjahr gab es 655 Asylanträge von Bürgerinnen und Bürgern Algeriens in Österreich, zeigt die Aufstellung des Innenministeriums, heuer waren es bis Ende September 234 Stück. Zum Vergleich: Für das Nachbarland Tunesien, das um fast drei Viertel weniger Einwohner als Algerien hat, lauten die entsprechenden Zahlen 13.126 für das Jahr 2022 und 348 für die ersten neun Monate heuer. Die Chance auf Gewährung des völkerrechtlichen Schutzstatus für Algerier ist in Österreich gering: Exakt drei Personen erhielten ihn heuer seit Jänner, es wurden nur 0,9 Prozent der Anträge positiv entschieden. Ein bilaterales oder EU-weites Rücknahmeabkommen besteht mit Algerien jedoch derzeit nicht. (Michael Möseneder, 22.11.2023)