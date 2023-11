Vor zehn Jahren erschien "Atemlos durch die Nacht" von Helene Fischer. APA/EVA MANHART

Zum zehnjährigen Jubiläum der Single "Atemlos durch die Nacht" veröffentlicht Schlagersängerin Helene Fischer (39) eine Neuauflage des Songs. Und zwar in Kooperation mit Rapperin Shirin David. Das gaben die beiden Künstlerinnen auf ihren jeweiligen Instagram-Kanälen bekannt.

"Helene Fischer x Shirin David Atemlos durch die Nacht" soll kommenden Donnerstag eine Minute vor Mitternacht erscheinen. Zuvor treten Fischer und David gemeinsam bei der letzten Ausgabe von Thomas Gottschalks "Wetten, dass..?" auf.

Wie das Ganze klingt, kann man in einem Teaservideo auf Social Media hören.

"So eine Rieseninspiration für mich. So ein Song, so ein Frauenbild mit so einer Power, dass ich ein Teil davon sein darf, das ist so krass für mich", sagt David im Video. "Jede Künstlerin in Deutschland träumt davon, mit dir zu arbeiten", so die 28-Jährige zu Fischer.

Wie die Vorschau vermuten lässt, wird "Atemlos" offenbar durch neue, gerappte, Textpassagen von David ergänzt. "Der Song kriegt eine neue Bedeutung", meint Fischer zur Jubiläumsaufnahme. "Es sind so schöne und starke Worte." Und zu David: "Ich finde sie als Mensch wahnsinnig toll und mag sie als Künstlerin." David motiviere junge Mädchen und stehe auch für Frauen ein. "Ich find sie einfach sehr ehrlich." (mae, 22.11.2023)