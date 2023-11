Der zwölfjährige Eitan Yahalomi ist nach Gaza verschleppt worden. Ob er bald freikommt? AFP/DAVID GRAY

Mindestens 50 und maximal 100 der bei den Terrorangriffen vom 7. Oktober verschleppten Menschen könnten im Zuge des Deals zwischen Israel und der Hamas freigelassen werden. Israelischen Medien zufolge soll es sich zunächst einmal um 30 Minderjährige, acht Mütter sowie zwölf ältere Frauen handeln. Namen sind aber noch keine bekannt. Die israelische Nachrichtenseite Ynet meldete am Mittwoch, Israel dürfe die Namen der 100 Geiseln, die freikommen sollen, an die Hamas übermitteln.

Die Gesamtanzahl der Geiseln wird auf rund 240 geschätzt. Die Hamas hat nach eigenen Angaben 210 der Entführten in ihrer Gewalt, die sie in Tunneln und an anderen "sicheren Plätzen" versteckt hält. Ob die Terroristen aber wirklich wissen, wo sich all diese 210 Menschen aufhalten, wird angezweifelt. Der israelische TV-Sender Channel 12 etwa berichtete, dass die Hamas zehn der Kinder, die in ihren Händen vermutet werden, nicht ausmachen kann.

76-Jähriger angeblich tot

Die restlichen etwa 30 Geiseln sollen sich in den Händen einer anderen radikalen Gruppierung, nämlich des Islamischen Jihad, befinden. Diese verkündete am Dienstag den Tod eines 76-jährigen Verschleppten. Es heißt, er sei an den Folgen medizinischer Komplikationen gestorben. Der Islamische Jihad erklärte, Israel sei daran schuld, weil es die Verhandlungen über eine Freilassung des 76-Jährigen hinausgezögert habe. Diese Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.

Schon am Freitag hatte der bewaffnete Arm der Hamas, die Qassam-Brigaden, ein Video einer 86-jährigen Geisel veröffentlicht. Im Clip heißt es, dass der Mann chronisch krank gewesen wäre und mittlerweile tot sei. Auch diese Angaben können nicht unabhängig überprüft werden. Tage zuvor hieß es von der Hamas, eine verschleppte 19-jährige israelische Soldatin sei bei einem israelischen Luftangriff getötet worden. Israels Militär bestätigte später ihren Tod, machte aber keine Angaben zur Ursache.

Und im von Israel angegriffenen Al-Shifa-Spital haben Israels Streitkräfte (IDF) die Leiche einer 65-jährigen Verschleppten entdeckt. Die genaue Todesursache wurde ebenfalls nicht mitgeteilt. Ihr Mann war unmittelbar nach den Gräueltaten im Schutzraum des Hauses des Paares erschossen aufgefunden worden.

Soldatin befreit

Ende Oktober haben die IDF eine verschleppte Soldatin aus den Händen der Hamas befreit. Zwei Wochen zuvor hatte die Hamas eine 59-jährige US-Bürgerin und ihre Tochter aus "humanitären Gründen" freigelassen. Drei Tage später folgten zwei israelische Frauen im Alter von 85 und 79 Jahren. Deren Ehemänner werden aber weiterhin als Geiseln gehalten.

Die Frage, wer nun freigelassen werden könnte, treibt natürlich vor allem die Angehörigen von Geiseln um. "Würden wir in einer Achterbahn sitzen, würde es jetzt bergauf gehen", sagt etwa Gili Roman, Bruder einer Geisel, der "New York Times". "Wir befürchten, je höher es hinaufgeht, desto tiefer ist der Fall. Wir haben große Angst."

Seine Schwester, die Deutsch-Israelin Yarden Romann, hatte sich am 7. Oktober mit ihrem Mann Alon und der dreieinhalbjährigen Tochter Gefen zu Besuch bei den Schwiegereltern im Kibbuz Be’eri aufgehalten. Als die Angreifer kamen, versteckte sich die Familie im Schutzraum, wurde aber entdeckt und mit Schwiegermutter und Schwägerin verschleppt. Auf dem Weg nach Gaza konnten Yarden, Alon und Gefen aus dem Fahrzeug springen und flüchten. Erstere aber trennte sich von den beiden, weil sie zu langsam war. Die Flucht von Mann und Kind war erfolgreich, von Yarden fehlt seitdem aber jede Spur.

Geburtstag als Geisel?

Die Hoffnung der Angehörigen ist, dass Yarden Romann, die Schwiegermutter und die Schwägerin noch leben – dass Yarden Romann am 22. Oktober ihren 36. Geburtstag erlebt hat. Ob sie im Zuge des Deals freigelassen werden?

Eitan Yahalomi könnte zu den Minderjährigen gehören, die vielleicht bald wieder in Sicherheit sind. Der Zwölfjährige wurde aus dem Kibbuz Nir Oz auf einem Moped nach Gaza verschleppt. Seine Mutter und seine zwei Schwestern waren auf einem anderen Moped, konnten aber flüchten. Seitdem haben sie nichts mehr von Eitan gehört. Der Ehemann und Vater wurde beim Versuch, seine Familie zu verteidigen, angeschossen. Auch sein Schicksal ist unbekannt.

Hagar Brodutch, ihre Tochter Ofri (10) und ihre beiden Söhne Yuval (8) und Oria (4) zählen ebenfalls zu jenen Geiseln, die bald Gaza verlassen könnten. Avihai Brodutch hat immer und immer wieder beschrieben, welches Schicksal seiner Familie widerfahren ist:

"Es kommt jemand"

Sie lebten im Kibbuz Kfar Aza, der besonders brutal von der Hamas überfallen wurde. Als die Attacke begann, versteckten sich Frau und Kinder im Schutzraum. Die Tochter des Nachbarn kam bald zu ihnen, nachdem deren Eltern ermordet worden waren. Avihai Brodutch begab sich nach draußen, er wollte mithelfen, die Angreifer abzuwehren. Mit seiner Frau blieb er über Textnachrichten in Kontakt, um sicherzugehen, dass es ihnen gutgeht. "Um etwa 11.00 Uhr schrieb ich ihr wieder, und sie antwortete: 'Es kommt jemand'", sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. Das war das letzte Lebenszeichen, das er von seiner Familie bekam.

Er war sich sofort sicher, dass seine Familie nun tot sei – bis ihm am nächsten Tag Augenzeugen erzählten, dass seine Frau und seine Kinder lebend gesehen worden waren, bevor sie verschwanden. Seitdem kämpft er mit anderen Angehörigen von Geiseln darum, dass die Verschleppten bald wieder nach Hause können. Für einige von ihnen wird ihr Wunsch in Erfüllung gehen. Für viele aber nicht. (Kim Son Hoang, 23.11.2023)