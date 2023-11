Kein Symbolbild. Der deutsche Fußball steckt in einer tiefen Krise. REUTERS/LEONHARD FOEGER

DEUTSCHLAND:

"Bild": "0:2 GEGEN DIE ÖSIS. NEIN! NEIN! NAGELSMANN! Nächste Pleite! Sané prügelt sich mit Rot raus! So können wir die EM vergessen! Oh Gott, was war denn das? Nix! Nix! Nix! Deutschland verliert nach einer erschreckend schwachen Leistung mit 0:2 in Österreich. Die schwarze Nacht von Wien! Und das alles vor der Heim-EM, die in 205 Tagen startet. Der Wechsel zu Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) ist völlig verpufft."

"Abendzeitung": "Wien-Watschn beim Kehraus. Beim letzten Länderspiel des Jahres kassiert eine erneut schwer konfuse DFB-Elf gegen Österreich eine verdiente Niederlage. (...) Ein bestimmtes Energieniveau in der Mannschaft schaffen und damit dann Euphorie bei den Fans erzeugen. Speziell diesen Kausalzusammenhang hatte Nagelsmann seinen Spielern in einer Teamsitzung eindringlich eingetrichtert. Hat jemand zugehört? Offensichtlich nicht! (...) Vor der Heim-EM schwant einem Böses. Aus DFB-Sicht. So herrscht wenigstens in einem deutschsprachigen Land "Europhorie" - tu felix Austria!"

"Süddeutsche Zeitung": "Das Gegenteil von Aufbruchstimmung. Die deutsche Nationalmannschaft zieht mit einer irritierenden 0:2-Niederlage in Österreich ins EM-Jahr - und mit einer Debatte darüber, ob der neue Bundestrainer Nagelsmann seine Elf überfordert."

"Münchner Merkur": "Schlimmer geht (n)immer. Totaler DFB-Systemausfall beim 0:2 in Österreich - Sané sieht auch noch Rot. (...) Wieder nichts. Wieder kein Sieg, sondern eine Niederlage, die sechste im elften und letzten Länderspiel des absolut verkorksten DFB-Jahres - und das auch noch beim Nachbarn. Schlimmer hätte es zum Abschluss 2023 kaum kommen können."

"Hamburger Abendblatt": "Nagelsmann hat seine erste Krise. 0:2-Blamage im Prestigeduell gegen Österreich: DFB-Team taumelt ins EM-Jahr."

"Kicker": "Nagelsmann muss alles hinterfragen - vor allem seine Maßnahmen. Nach nur vier Spielen unter Julian Nagelsmann steht die Nationalmannschaft wieder dort, wo sie am Ende der Ära Hansi Flick angekommen war. Nach dem in jeder Hinsicht armseligen und unwürdigen Auftritt zum Jahresabschluss gegen Österreich kann man eigentlich nur noch vom Glauben an eine erfolgreiche Heim-EM abfallen. Mit dieser Darbietung hat sich Deutschland bei der EM-Auslosung am 2. Dezember in Hamburg zum Wunschgegner aus Lostopf 1 gemacht."

FRANKREICH:

"L'Equipe": "Im Hinblick auf die EM 2024 setzte Deutschland mit der 0:2-Niederlage in Österreich seine mit permanenten Fallstricken gespickte Reise fort. Das künftige Gastgeberland steckt in einer tiefen Krise."

SCHWEIZ:

"Blick": "Fussball-Deutschland am Boden, Ösi-Fans voller Hohn. Sané in Erklärungsnot, Nagelsmann angefressen: Die deutsche Nationalmannschaft schlittert auch unter dem neuen Bundestrainer tiefer in die Krise und macht dabei keine gute Falle. Das nackte Resultat ist eine Schmach. Es ist aber vor allem die Art und Weise, die Fans und Beobachter ratlos zurücklassen." (APA; 22.11.2023)